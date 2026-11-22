王怡霖為寫論文下海當直播主。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 王怡霖為完成論文臥底成都直播公會半年，親歷PK羞辱、熬夜耗損與情感操弄，揭開主播產業光鮮背後的沉重代價。

直播經濟蓬勃發展，網路主播成為許多年輕人眼中的熱門職業。然而，在光鮮亮麗的「打賞」神話背後，真實的從業生態究竟為何？香港 大學博士王怡霖曾經為了完成論文，親身「臥底」成都的一家MCN機構（與影音平台合作的組織或網紅經紀公司）半年，揭開流量遊戲中不為人知的尊嚴代價與心理重負。輸PK要往身上澆水，尊嚴被踩在腳下，王怡霖表示至今心理仍有陰影。

綜合央視新聞調查、澎湃新聞報導，2018年起，人文社科背景的王怡霖開始關注秀場直播現象。為了深入進行田野調查，她於2019年3月至8月間與成都一家大型直播公會簽約，成為全職秀場主播。這段期間，她必須嚴格執行公會任務：每月有效直播不少於25天、每天時長5至7小時。半年內，她累計開播109場、參與高達496場PK（主播連線比拚打賞金額，敗者須接受懲罰），這段經歷至今仍讓她心有餘悸。

王怡霖指出，新人主播為了爭取首頁曝光與流量，往往被迫接受日益獵奇甚至帶有羞辱性的PK懲罰，例如輸家必須將整瓶水往身上澆。在一次與男主播的連線PK中，她落敗後依約模仿對方的「往下、點頭」動作，事後經朋友提醒才驚覺，該動作透過鏡頭呈現竟帶有強烈性暗示。「當時發現很多人在笑我，我覺得自己像個傻子，特別難過。」她感慨，為了賺取微薄的線上禮物，主播彷彿將自尊踩在腳底下。

除了鏡頭前的屈辱，秀場主播更承受著龐大的生理與心理耗損。王怡霖在訪談中發現，許多主播因長期熬夜、每天佩戴耳機超過5小時，導致氣色差、耳部疼痛；而在精神層面上，這是一份高度「討好型」的工作，情緒幾乎沒有一天平穩過。

為了留住一擲千金的「榜一大哥」，主播不僅要在線上配合指令，下播後還得透過視訊、電話維繫「類戀愛」的親密關係，許多從業者甚至因此難以維持婚姻。王怡霖觀察到，部分「大哥」在異鄉工作壓力大，每月花費數十萬人民幣打賞，只為換取存在感與被尊重的錯覺；一旦主播的感謝未能符合預期，便會立刻遭到拉黑，雙方的關係完全建立在金錢與情感操弄的脆弱平衡之上。

這場為期半年的田野調查，讓王怡霖在完成論文後仍久久無法平復。她深刻體會到，學者可以隨時抽身、退回旁觀者的位置冷靜分析，但對於許多社會資源相對弱勢的年輕女性而言，她們是被動捲入這股浪潮之中。

「既然如此痛苦，為什麼不離開？」面對外界的疑問，王怡霖道出了最殘酷的現實：受限於自身的學歷、技能與資源條件，對於許多基層女性來說，留在秀場直播間忍受熬夜與討好，竟已是她們在當下生計考量中，相對最好的選擇。

公會直播間。（取材自澎湃新聞）