圖為案發現場。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇州男子小辰因強姦女友服刑3年後與對方復合同居，卻在爭吵中被女方提及舊案而情緒失控，最終將其掐死，檢方已以故意殺人罪提起公訴。

江蘇蘇州一名男子18歲時因強姦女友被判刑3年，服刑期間，女方仍多次透過社交平台表達思念。男子2025年出獄後，兩人恢復情侶關係，甚至開始同居。不料，兩人因生活瑣事爭吵，女子提起男子當年因強姦罪入獄的往事，男子一怒之下將她掐死。檢方已以涉嫌故意殺人罪提起公訴，案件將於11月26日一審開庭。

大風新聞報導，男子小辰（化名）2003年10月出生，河北邯鄲人。2021年底，他與同校女子小瑾（化名）交往。2022年5月，兩人因感情問題分手。同年7月11日，小辰前往河南 安陽租屋，邀約小瑾見面，雙方其後發生性關係。

對於當晚是否涉及強迫，兩人說法不同。小瑾指自己當時不同意，曾用手推拒、指甲抓傷及牙齒咬傷小辰，期間手機遭對方藏起來，也曾試圖跳樓離開。翌日，她趁小辰睡覺時向路人借電話求助，家人到場後報警。

小辰則否認強迫，稱當晚因下雨及時間已晚，才不讓小瑾回家，雙方爭吵時女方抓傷他的身體。

案件偵辦期間，雙方家屬曾就結婚彩禮及賠償問題協商。小瑾家人最初提出30萬元（人民幣，下同，約4.49萬美元）彩禮，後降至18萬元，小辰家屬則提出5萬元，最終未能達成共識。小辰家人認為，刑事案件不應成為女方要求彩禮及賠償的籌碼。

2023年1月30日，一審法院認定，小瑾雖曾在聊天紀錄中表達對小辰的關心，但不能因此否認事發時男方違背女方意願、強行發生性關係的事實，判處小辰強姦罪，有期徒刑3年。同年4月，二審法院維持原判。

小辰服刑期間，小瑾仍透過社交平台，多次留言「想你了」。2025年7月13日，小辰刑滿出獄，兩人重新聯絡，並恢復交往。同年9月上旬，小辰前往小瑾位於江蘇昆山的住處，兩人開始同居。

然而，這段重新開始的感情僅維持約一個月。2025年10月14日晚間，兩人因生活瑣事發生口角，小瑾提及小辰當年因強姦罪入獄的往事，令小辰情緒失控。他將小瑾推倒在床，雙手掐住她的頸部，導致她死亡。

案發後，小辰透過微信向母親表示，自己與小瑾已同居一個月，原本相處融洽，但近幾天頻繁爭吵，女方提起過去的事情刺激他，自己一時衝動釀成大禍。他又表示，小瑾似乎已經沒有氣息，要求母親協助報警。警方隨後將他帶走。

蘇州市檢察院2026年10月14日提起公訴，認為小辰故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，涉嫌故意殺人罪。檢方並指出，小辰在前罪刑罰執行完畢後5年內再犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應從重處罰；但他主動投案並如實供述，具有自首情節，可依法從輕處罰。

小辰給母親發消息，稱自己殺了女友。（視頻截圖）

男方在獄中時，女方發來的消息。（視頻截圖）

小辰給母親發消息，稱自己殺了女友。（視頻截圖）