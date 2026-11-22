北京雍和宮附近一套2.2平方米毛坯住宅近日掛牌出售，報價60萬元。（取材自潮新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 北京雍和宮附近一套2.2平方米住宅以60萬元掛牌出售，因面積極小且持有合法房本引爆話題，但業界認為其實用性與流通性都很有限。

北京東城區雍和宮附近一套2.2平方米毛坯住宅近日掛牌出售，報價60萬元（人民幣，下同，約9萬美元），引起逾500萬網友圍觀，因其迷你的面積引發討論。中介證實房源真實在售、持有合法房本，且非違建，但截至11月21日尚未有客戶實地看房。

據錢江晚報報導，該房屋位於二環內雍和宮片區，實際尺寸約為寬1米、縱深1.5米，得房率約70%，外牆採用鋁合金加玻璃結構，內部無牆皮，但配備獨立電表、水管及照明設施，採光通風條件被稱「沒有問題」。

中介小錡在視頻中現場測量並出示房本，強調該房屬產權清晰的正規住宅，非隔斷或違規改造產物。其所在樓棟歸屬雍和大廈片區，該小區2026年11月二手房均價為4.5萬元/平方米，而同區域雍和宮板塊2025年12月均價高達16.55萬元/平方米，凸顯該超小戶型單價逾27萬元/平方米的極端反差。

該房源因面積罕見迅速引發網路關注，相關話題閱讀量超500萬次。不過，多位房產從業人士指出，此類極小面積住宅受限於實際居住功能與貸款 政策，市場流通性極低，目前僅具符號性交易意義。

雍和大廈建成於2010年，為70年產權住宅，物業由業主自管，周邊配套成熟，緊鄰地鐵2號線雍和宮站，但該2.2平方米房源具體樓棟及樓層信息未被披露。

北京雍和宮附近一套2.2平方米毛坯住宅近日掛牌出售，報價60萬元。（取材自潮新聞）