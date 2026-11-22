飯店賣的紅燒「小雞」竟是候鳥。（取材自潮新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西與貴州多地被查出以鳥網、誘鳥器非法捕捉候鳥，再送餐館改名「小雞」販售；貴州從江縣已由林業與公安介入偵辦。

媒體近日調查發現，廣西融水、三江、荔浦及貴州從江等地，仍有人利用捕鳥網、電子誘鳥器及黏鳥膠非法捕鳥。部分遭捕獲的候鳥被送進餐館，改稱「小雞」出售，20隻紅燒只要88元（人民幣，下同，約13美元）。貴州從江縣林業局日前通報，公安機關已依法傳喚相關涉案人員，案件正進一步偵辦。

揚子晚報報導，全球9條候鳥遷飛通道有4條途經中國，廣西、貴州等地正處東亞-澳洲 通道上。在融水縣楓木山風電場周邊，捕鳥網遍布灌木叢，村民用電子誘鳥器誘捕飛鳥，參與者有老人、夫妻甚至未成年人。當地還出現活鳥籠「以鳥引鳥」和「膠水黏鳥」。三江縣良口鄉一處捕鳥網距派出所僅約500米。被困鳥類包括國家一級保護動物黃胸鹀，國家二級保護動物紅喉歌鴝、畫眉、紅脅繡眼鳥、北領角鴞及大量「三有」動物。

飯店賣的紅燒「小雞」竟是候鳥。（取材自潮新聞）

在荔浦市馬嶺鎮，村民陸某某以「養殖場」為幌子暫養野外捕獲的鳥「催肥」，被查獲活鳥及屍體共1599隻，其中禾花雀8隻。貴州從江縣多處山林、農田、河道旁也架有捕鳥網和塗膠竹竿，有村民稱捕鳥吃鳥「村裡好多人搞」，鳥網5元一張，政府收走後又重新架設。

被獵捕的鳥大部分被送上餐桌。融水一些村民家中冷凍數十至上百隻小鳥；三江縣餐館把鳥稱為「小雞」，紅燒20隻88元、燒烤一隻6元；從江有餐飲店稱鳥可爆炒、油炸、煲湯，村民說，「這個季節才好吃」。

專家指出，偷獵直接導致鳥類種群減少。黃胸鵐因食鳥「習俗」產業化，30來年間種群數量下降84%至95%，從常見鳴禽變成極危物種。新修訂「野生動物保護法」已禁止食用國家重點保護野生動物和「三有」陸生野生動物，禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸。專家呼籲公眾不吃、不買、見鳥網就舉報。

貴州從江縣林業局20日發布通報指出，近日接獲民眾舉報，指從江縣剛邊鄉等地有人架設鳥網非法捕鳥。接報後，林業局會同縣公安局趕赴現場調查處置，目前公安機關已依法傳喚相關涉案人員，案件仍在進一步偵辦。

在融水縣白雲鄉一捕鳥人家中發現大量鳥類凍體。（取材自潮新聞）