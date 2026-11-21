赴台申請遭拒 張凌赫線上見面會喊話：盼來台見粉絲
張凌赫赴台申請遭拒後，古裝劇《逐玉》改辦線上粉絲見面會，他與田曦薇表達來台見粉絲的期待，並再度引發兩岸對藝人交流與統戰疑慮的討論。
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張凌赫赴台申請遭拒後，古裝劇《逐玉》改辦線上粉絲見面會，他與田曦薇表達來台見粉絲的期待，並再度引發兩岸對藝人交流與統戰疑慮的討論。
中國藝人張凌赫早前來台申請遭拒後，古裝劇「逐玉」21日改以線上方式舉行兩岸粉絲見面會，男女主角張凌赫和田曦薇均表示，希望赴台與粉絲線下見面。
據見面會直播視頻，張凌赫、田曦薇與兩岸劇迷分享拍攝幕後故事，交流家鄉風物。活動在「我們愛追劇」的YouTube和臉書（Facebook）同步直播。在這場直播會上，他們並共同揮毫寫下「劇在一起，共赴山河」。
據悉，台灣粉絲為張凌赫和田曦薇準備了花生酥、太陽餅、鳳梨酥以及媽祖盲盒等台灣特色禮物，並邀請兩人來台走走看看。張凌赫和田曦薇則表示，希望赴台與粉絲線下見面。有台灣粉絲推薦他們到台南喝牛肉湯，他們也跟粉絲在在直播間討論夜市，希望能在台灣見到粉絲。
不過該直播宣傳也低調，許多粉絲留言稱，能看到主演合體覺得很感動，也有很多粉絲稱沒追蹤到該訊息，只能會放看重播，直呼「完全被突襲，沒看到直播」。
張凌赫此前申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動遭拒，引發兩岸官方隔空交鋒。中國國台辦發言人張晗10月21日批評，民進黨政府拒絕有關中國演藝人員赴台交流，有損兩岸文化交流，也與廣大台灣民眾的意願背道而馳。她敦促民進黨政府摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利。
陸委會10月21日則回應稱，歡迎中國藝人赴台交流，但不能有統戰色彩。陸委會表示，張凌赫曾多次發文貶損台灣地位，中國還曾刻意安排他到統戰平台海峽論壇演講，其申請赴台的目的也不明確，故否准其來台申請。
他與田曦薇透過《逐玉》線上粉絲見面會直播，分享拍攝幕後故事與家鄉風物，並與粉絲互動討論台灣特色與夜市，取代原本可能的線下活動。 兩人都表示希望未來能赴台，與粉絲在線下見面。台灣粉絲也送上花生酥、太陽餅、鳳梨酥等禮物，並邀請他們來台南、逛夜市。 陸委會表示歡迎中國藝人交流，但不能帶有統戰色彩，並指出張凌赫曾多次發文貶損台灣地位，且曾被安排到統戰平台演講，因此否准其來台申請。
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他與田曦薇透過《逐玉》線上粉絲見面會直播，分享拍攝幕後故事與家鄉風物，並與粉絲互動討論台灣特色與夜市，取代原本可能的線下活動。
兩人都表示希望未來能赴台，與粉絲在線下見面。台灣粉絲也送上花生酥、太陽餅、鳳梨酥等禮物，並邀請他們來台南、逛夜市。
陸委會表示歡迎中國藝人交流，但不能帶有統戰色彩，並指出張凌赫曾多次發文貶損台灣地位，且曾被安排到統戰平台演講，因此否准其來台申請。
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