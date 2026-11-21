德國留學生原因雙踝骨折入院接受手術，術後卻持續高燒，最終惡化為急性肝衰竭，女友質疑院方延誤處置。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國留學生在德國因雙踝骨折接受手術後持續高燒，最終演變成急性肝衰竭；女友公開就醫過程，質疑院方早知肝功能異常卻延誤處置。

一名中國留學生 在德國 騎乘平衡車摔傷，雙腳踝骨折，原本接受骨科手術治療，沒想到術後持續高燒，病情一路惡化，最後竟發展成急性肝衰竭，甚至面臨肝移植評估風險。患者女友近日在社群平台公開完整就醫經過，質疑醫院早已發現肝功能異常，卻未及時處置，讓一場骨折治療演變成危急醫療事件。

觀察者網報導，當事人10月11日因騎乘平衡車摔傷，被救護車送往德國圖賓根大學醫院骨科，確診雙踝關節 骨折，當天便完成第一次內固定手術。女友原本對德國醫療效率留下不錯印象，表示：「他摔斷腿當天就安排了手術，對比我之前了解到的英國骨折手術排期，這次德國醫療的處理速度確實讓我意外。」

不過，術後患者開始反覆發燒，間隔9天又接受第二次骨科手術，高燒仍未退，體溫最高達40.4度，期間醫院甚至聯用三種退燒藥。患者隨後陸續出現噁心、嘔吐、視力模糊及站立困難等症狀，但骨科長時間未安排肝功能相關血液檢查，一度認為骨折傷勢穩定，計畫讓患者出院返家休養。

直到10月27日，患者已經嚴重到無法自行起床，醫院才進一步抽血檢查，發現肝臟嚴重受損，隨即轉入肝膽相關科室，並接受膽囊切除手術。檢查結果顯示，患者已達急性肝衰竭標準，甚至有接受肝移植評估的風險。後續肝穿刺活檢結果則傾向藥物或毒物引起的肝損傷，並排除病毒性肝炎。

女友事後取得骨科出院小結，發現其中記載，醫院早在10月24日便查出患者肝功能指標急劇升高，並聯繫普外科會診，但24日至26日三天都沒有採取相應干預措施。她表示，24日當天醫師卻告知他們血液檢查正常，接下來兩天仍持續提供止痛藥，男友不想服用，護士仍要求他吃，醫院甚至在26日計畫安排出院。

她也質疑，患者27日接受膽囊切除手術時，凝血功能已經明顯惡化，INR達2.03、QUICK僅33%，存在大出血風險，對手術決策同樣存疑。

女友強調，她並非不能接受止痛藥的副作用，也了解安乃近（美他米唑）在德國仍有臨床使用，真正讓她憤怒的是，醫院既然24日已發現肝功能異常，為何沒有及時複查、密切監測或停用可疑藥物，錯失可能的治療時機。她認為，如果當時及早處置，病情或許不至於惡化到急性肝衰竭的程度。

回憶10月27日至30日的治療過程，她形容那是最灰暗的幾天，遠在中國的家人憂心不已，兩人在異國也承受極大的無助與恐懼，男友經常半夜偷偷落淚。所幸經院內治療後，患者肝功能指標逐漸好轉，待身體狀況符合跨境轉運標準，最終返中國繼續療養康復。

事件曝光後引發網友熱議，不少人認為，原本只是骨折手術，最後卻演變成急性肝衰竭，尤其出院小結揭露醫院早已發現肝功能異常，更令人難以接受。也有網友分享海外就醫的不愉快經歷，感嘆國外醫療體系並非想像中完美，提醒留學生不要盲目神化海外醫療。