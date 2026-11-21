青島一棟29層住宅，因電梯維修費未能收齊，兩部電梯先後停擺，140多戶居民被迫爬樓梯。示意圖。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 青島一棟29層住宅因約10戶未繳電梯維修費，導致兩部電梯相繼停用，140多戶居民半個多月只能爬樓，事件引發對老舊高層住宅維護與物業責任的討論。

青島一棟29層住宅，因電梯維修費未能收齊，兩部電梯先後停擺，140多戶居民被迫爬樓梯。物業以部分住戶欠費、無力墊付為由遲遲未完成維修，但已繳費的居民質疑：少數人不交錢，為什麼要讓大多數人一起受罪？事件也引發外界對高層住宅老化、電梯維護及物業責任的關注。

觀察者網報導，青島市北區海岸馨園6號樓2單元共有29層、140多戶。10月底，單元內最後一部還能運行的電梯也停止使用，另一部早已故障超過1年。截至11月16日，整個單元半個多月沒有電梯可搭。

72歲的張大爺住在15樓，爬3層就得停下來休息，每次回家都要扶著欄杆走十幾分鐘。其他老人也因上下樓不便，往往兩三天才出門一次，買菜還得一次準備好幾天的份量。

住戶李女士表示，自己已繳物業費，也支付了電梯維修分攤費。她並不反對業主共同負擔維修成本，但認為物業不能因少數人欠費，就讓所有居民承受停梯之苦。物業若有追繳困難，應透過法律途徑處理，而不是讓已繳費住戶受到牽連。

據報導，物業今年4月27日及11月1日先後張貼維修公告，費用分別為2萬3653元(人民幣，下同)及2萬873元，合計超過4萬元，按146戶分攤，每戶須繳162元及142.9元。李女士兩筆都已繳納，但仍有約10戶未付款。

物業李姓經理解釋，這批電梯已運行十多年，零件老化嚴重。原本故障的小電梯維修約需7萬元，考量2027年可能符合老舊電梯更新政策，才決定暫不維修。至於仍在使用的電梯，今年4月維保公司發現重要零件老化，須更換零件；後續又需更換鋼絲繩及曳引輪，費用因此增加。

李經理稱，日常小型維修及保養多由物業先行墊付，但大型工程金額較高，無法長期由物業承擔。他還表示，物業費收繳率從2022年的七成，降至今年的兩成，收入難以支應每月20多萬元的電費及人事開銷，合約到期後將撤場。

這起事件不只是欠費問題，也凸顯高層住宅老化後的維護困境。貴陽東安新苑約560戶、3棟高樓，建於2010年、2015年交房，低價物業費也讓後續維護能力受到關注。有居民感嘆，房屋住了20、30年，若電梯故障又缺乏維修資金，高樓生活恐怕難以為繼，甚至吐槽千萬別買高層，否則20、30年後電梯一壞，可能就變成貧民窟。