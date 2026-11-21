王志龍每月維修近1000台筆記型電腦。（取材自新聞晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江90後王志龍從電子廠工人轉做電腦維修，靠鑽研技術與短視頻走紅，年交易額突破800萬元，並吸引海外客戶跨海寄修。

中國浙江90後王志龍從電子廠流水線工人轉行電腦維修，靠著鑽研技術及短視頻分享維修過程，吸引全網近300萬粉絲，如今每月維修近1000台筆記型電腦，年交易額突破人民幣800萬元(約119萬美元)，甚至有美國、日本 、加拿大 用戶跨海寄送故障電腦到浙江維修。

新聞晨報報導，王志龍的電腦商行位於浙江省衢州市柯城區，透過短視頻建立知名度，發展出線上寄修服務，客戶遍及中國各地及海外。

高中畢業後，王志龍做過電話銷售，也曾在寧波電子廠工作多年，但日復一日的流水線生活，讓他決定追尋對電腦的興趣。2012年，他辭職投入電腦維修，從街邊店學徒做起，經常研究網路技術資料到深夜，還特地前往深圳專業維修機構進修3個月。

不過，學成後真正面對故障電腦，他仍一度不知如何下手，只能參考維修論壇逐步排查，有時甚至工作到凌晨4、5時。2015年，他在出租屋開設第一家維修店，卻因收入有限，扣除房租、水電及生活開銷後，幾乎沒有積蓄。

2018年，王志龍回到老家常山，趁著短視頻興起，把電腦維修過程拍成影片，將枯燥的故障排查包裝成「偵探探案」般的內容，意外在短短1年內吸引100萬粉絲。

如今，他經手的電腦近半是經過3、4家維修店仍無法修復的疑難故障機，甚至有些已被其他業者判定無法修理。他表示，能夠找出隱藏故障並成功修復，特別有成就感。

團隊夥伴透露，王志龍遇到棘手故障時，經常工作到凌晨2、3時。他也認為，技術工作沒有捷徑，唯有持續鑽研，才能在競爭激烈的市場站穩腳步。

王志龍每月維修近1000台筆記型電腦。（取材自新聞晨報）