飛機拆解現場。（取材自湖北日報）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北95後回收業者潘鋒接下拆解退役A300客機工作，忙碌1個多月僅打平成本，卻因完成童年夢想並累積大型拆機經驗而覺得十分值得。

「收飛機，收大炮，宇宙飛船我也要。」中國廢品回收業流傳多年的順口溜，竟成為湖北「95後」業者潘鋒的真實經歷。他從小在父親經營的回收站長大，接手家業後創立公司，近日更完成從業8年來最特別的一筆生意，拆解一架退役空中巴士A300客機。忙碌1個多月，最後僅勉強打平成本，但他直言，這次經歷已圓了童年夢想。

湖北日報報導，今年稍早，一架退役A300客機經法拍平台拍出，買家尋找廠商合作拆解回收。經過2個多月洽談，潘鋒7月接下這筆生意，9月正式動工。他在機場管制區首次看到飛機時驚嘆：「真的很震撼，比想像中大太多了。」還笑說自己從沒坐過飛機，「沒坐過，『買』一架來拆總行吧？」

由於發動機、起落架等高價值零件已提前回收，潘鋒負責拆解機身、機翼及油箱等部分，並將鋁材、鐵件和不鏽鋼分類出售。影片曝光後，網友稱他是「收廢品的天花板」，但他坦言，這筆生意幾乎沒賺錢，「在外人看來白忙活一個多月，但我覺得太值了」，因為累積了大型飛機拆解經驗。

潘鋒的父親潘五明上世紀90年代開始經營廢品回收站，潘鋒從小住在廠區，年少時卻嫌這行業又髒又沒面子，甚至不願讓同學知道。高中畢業後，他曾到運動品牌店賣衣服，直到2018年10月父親中風，才被迫接手生意。

當時客戶不信任年輕的他，他也因缺乏經驗吃過不少虧，甚至曾躲起來哭。母親勸他：「慢慢來，做生意心要好一點。做這行至少能保住一家人的開銷。」

2021年，潘鋒開始改變經營模式，主動尋找貨源、透過網路拓展客戶，並精細管理分類及掌握市場行情。2022年成立武漢 鋒璨再生資源有限公司，逐步走上正軌。

妻子肖晶晶也是重要後盾，婚後辭去化妝品店工作加入回收廠，負責後勤，忙碌時還會開叉車卸貨。如今夫妻育有一對兒女，潘鋒也不再為職業感到自卑。

他說：「職業不分貴賤，靠雙手把生意做穩、把家人顧好，還能變廢為寶，促進城市的再生資源回收，是件挺驕傲的事。」

武漢鋒璨再生資源有限公司負責人潘鋒。（取材自湖北日報）