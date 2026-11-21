偶遇金槍魚。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 三亞海棠灣一名遊客在沙灘發現一條擱淺的巨型金槍魚，起初還被誤認為鯊魚，經確認後依規定自行帶回處理並食用。

中國海南三亞海棠灣近日出現罕見景象，一名遊客在沙灘散步時，意外發現一條體長近1.9公尺、重逾100斤（約50公斤）的活體金槍魚擱淺，同行友人一度誤以為是鯊魚。當事人事後確認魚類品種，並將其帶回處理。三亞市農業農村部門表示，只要不是受保護動物，民眾在海灘撿到魚類可以自行處理。後來該名遊客帶回去吃了，「紅燒的，味兒不錯」。

瀟湘晨報報導，當事人王先生表示，事件發生於11月16日下午6時左右，當時他與2名朋友在海棠灣岸邊散步聊天，其中一名友人遠遠看見海中有一團黑影，第一反應驚呼：「是鯊魚！」

幾人靠近查看後，才發現竟是一條體型龐大的金槍魚。王先生使用AI辨識，初步判斷為黃鰭金槍魚。

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王先生表示，這條魚重達100多斤，體長接近1.9公尺，2名成年男子都很難將它抬起。被發現時，魚仍有一定活力，身上也沒有明顯受傷或生病的痕跡，懷疑是意外擱淺。

他說：「我們當時都很詫異，這是深海魚，怎麼會跑到淺灘上來。」王先生也向當地長期居住的村民詢問，不少人表示在當地生活一輩子，幾乎沒遇過類似情況。

至於撿拾金槍魚是否合法，王先生表示，事發後曾查閱相關資料，也向收魚商戶詢問，確認這條魚不屬於保護動物，也不在「三有」保護動物名錄內，屬於可以合法處置的常見經濟魚類。

王先生透露，收魚商戶告訴他，金槍魚收購價格約每斤人民幣30至40元，這條魚估計價值人民幣3000至4000元（約414至552美元），若轉售，價格可能更高。

三亞市農業農村部門工作人員表示，民眾在海灘撿到魚類並不罕見，雖然這次發現的金槍魚體型較大，但仍有可能是偶發事件，只要不是受保護動物，民眾便可自行處理。

王先生將金槍魚帶去市場處理。（取材自瀟湘晨報）

金槍魚全身圖。（取材自瀟湘晨報）