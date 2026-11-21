比亞迪發布可摺疊方向盤掀熱議。 (視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 比亞迪推出全球首個摺疊方向盤，首搭方程豹鈦9，宣稱10秒內可收納，但其科技感設計引發網友對實用性與緊急情況安全性的質疑。

不只手機能摺疊，方向盤也能。比亞迪 19日正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上，整套收納流程可在10秒內完成。該款設計引發網民熱議，有網民評論兩極，有人稱「在主駕躺過的都知道方向盤多礙事兒」，但也有人表示「的確是創新了，但實際意義不大吧」、「萬一遇到緊急情況開車跑路還得等十秒」。

比亞迪旗下方程豹19日發布全球首個摺疊方向盤，並由鈦9首搭量產；新車推出三款車型：四驅Max版27.99萬元（人民幣，下同，約4萬1985美元）、四驅Ultra版29.99萬元（約4萬4985美元），以及搭載摺疊方向盤的摺疊智艙版32.99萬元（約4萬9485美元）。

「你不開車的時候，還願意坐在主駕嗎？」方程豹汽車總經理熊甜波在鈦9上市發布會尾聲拋出的提問，道出了長久以來的座艙痛點；副駕有零重力座椅，後排有大彩電與按摩，唯獨停車休息時，駕駛仍得面對無法移開的轉向管柱。

據網上及官方影片所見，長方式的方向盤會摺疊，然後收藏入司機位前的儀表板內，非常有科技感。

對於摺疊方向盤正式出現車艙內，即時成為網絡討論熱話。有人大讚科技感，但有人質疑當中的實質功能，「不是很明白方向盤為什麼要摺疊起來」、「又一個為了創新而創新的設計」。還有網民調侃，「萬一遇到緊急情況開車跑路還得等十秒」、「萬一開車途中出故障，方向盤被收起來，那就慘了」。

比亞迪發布可摺疊方向盤掀熱議。 (視頻截圖)

比亞迪發布可摺疊方向盤掀熱議。 (視頻截圖)