正式穿搭迎接盛會的深圳市民，又開始原裝出街了。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： APEC結束後，深圳市民迅速從正式裝扮切回拖鞋、舊T恤與素顏的日常模式，相關話題登上熱搜，並引發對城市氛圍與教育底氣的討論。

隨著APEC 峰會在深圳正式落幕，當地市民迅速從峰會期間「全妝出街」的正式裝扮，集體切換回穿人字拖、洞洞鞋、舊T恤與素顏的「原裝模式」，「深圳人又開始原裝出街了」一詞更火速登上微博 熱搜。這種能端得起也能放得下的切換速度，不僅引發全網熱烈討論，更讓不少學者從中反思社會與教育的真實底氣。

最新街頭與網路觀察顯示，APEC舉辦期間，深圳市民自發收起常穿的拖鞋，翻出正裝皮鞋與小白鞋、甚至化上淡妝，展現十足的東道主誠意；然而會議一結束，市民立刻集體卸妝回歸日常默認狀態，即便近期天氣降溫，街頭依然隨處可見「拖鞋加襪子」的經典穿搭，重現自在鬆弛的城市氛圍。

有網友笑稱，「降溫了，拖鞋加雙襪子是我最後的倔強」，並大讚深圳人，「能端得住也能放得鬆」，這種不靠穿著評判人的城市氛圍十分討喜；但也有部分網友質疑「裝三天再卸，不還是裝嗎」，甚至將脫下西裝穿拖鞋上街批評為沒素質。

評論觀點指出，深圳人管拖鞋叫「省鞋」，省的不是錢而是沒必要花的心力，全妝是待客的禮數，原裝則是日常的本分。有高校教師發文感慨，深圳人敢原裝出街是因為心裡有底氣，反觀當前大學教育往往只教學生包裝簡歷的「全妝本事」，卻忽略培養真才實學。