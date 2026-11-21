有著中國電子第一街之稱的深圳華強北街道，吸引眾多中外客商匯聚於此。(取材自經濟觀察報)

AI摘要 文章摘要整理： APEC在深圳舉行帶旺華強北人潮，外籍客商與遊客湧入掃貨科技產品，並推升外語地陪市場，形成商機熱潮。

亞太經合會（APEC ）除了為中國增加了外交影響力，也為民間帶來商機。有「中國電子第一街」之稱的華強北，近日迎來大批外籍政要與採購商，日均客流量超95萬人次，有業者形容 「三步一個外國人」，儼然APEC「民間會場」；而且購買毫不手軟，大都帶走Insta360 X6運動相機、翻譯設備、智能眼鏡等，單批訂單量以貨櫃計。APEC引來的外籍客也湧入深圳體驗「科技遊」，帶火外語「地陪」市場，有地陪透露，近日訂單量暴增四倍。

據大公報報導，APEC第33次領導人非正式會議在深圳舉行，帶來政商人潮，在離APEC會場不到10公里的「亞洲電子消費第一街」的華強北擠滿「洋面孔」，大批外國客商、遊客在這個全球知名的「電子世界」掀起採購熱潮。數據顯示，APEC會議周，華強北商圈日均客流超95萬人次，遊客量同比上升25%；外籍訪客日均達1.3萬人次，同比大增80%。

在APEC會議周裡的華強北，幾乎三步就能遇見一個外國人。華強北「橙馬甲」志願者張鳳表示，自己每天負責在商場解答外國客商諮詢的問題，「本周異常繁忙，我每天接待10至20個外國遊客」。據深圳華強電子世界副總經理王承珠說，之前外國客商採購多為零散的三、五人，現在出現了30到50人的組團，同時歐美客商和遊客也增加了很多。

在影石品牌門店，店員說，這幾日每天都有外國客人購入Insta360 X6運動相機，買家來自泰國、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、美國等地，這款相機折扣後價格為3379元（人民幣，下同），比海外購入便宜了不少，外籍顧客還可以享受離境退稅。

此外，外國客商對智能手表、藍牙耳機也需求旺盛，往往都是批量拿貨。萬商電腦城一家主營翻譯機與智能眼鏡的店鋪工作人員說，最近翻譯設備和智能眼鏡銷量特別好，可謂是借了APEC的東風，許多來參加APEC會議的客戶會買回去立刻使用，自己買完再幫朋友帶。不少商戶都表示，很多外國人一進門就問有沒有AI眼鏡、機器人。

外籍客湧入深圳體驗「科技遊」也帶火了外語「地陪」。據紅星新聞報導，有地陪透露，近期訂單量由以往每月十餘單，暴增四倍到一星期十多單。一名從事地陪的林歌表示，有經驗者時薪約100至150元，按一日八小時算，「人多時日賺800至1200元」，依然供不應求。

有著中國電子第一街之稱的深圳華強北街道，吸引眾多中外客商匯聚於此。(中新社)

有著中國電子第一街之稱的深圳華強北街道，吸引眾多中外客商匯聚於此。(中新社)