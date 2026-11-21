西貝曾主打兒童套餐。(取材自官網圖片)

AI摘要 文章摘要整理： 賈國龍旗下副牌頻繁換賽道，呼和浩特燜麵店開業8個月後改賣百元火鍋；同時西貝門店與估值大幅縮水，資金壓力持續升高。

西貝集團創辦人賈國龍改賣火鍋的消息引發外界矚目，呼和浩特「天邊砂鍋燜麵」首店19日摘下招牌，換上了「天邊冰煮鮮羊」。這家今年3月才開業、人均40、50元的燜麵店，僅存活了約八個月便改換賽道，進軍人均消費102元的內蒙古羊肉火鍋。

綜合財聯社、大象新聞報導，頻繁「變臉」的背後，是賈國龍在經營重壓下的「試活」求生。今年以來，「天邊」系列已從砂鍋燜麵、鮮羊料理一路調整至冰煮羊；拉長周期看，2016年至今賈國龍折騰過至少20個副牌，多數已關停或僅剩單店，連曾被寄予厚望的「天邊砂鍋燜麵」，全中國也萎縮至19家，西貝甚至已於10月退出部分關聯公司股東行列。

副牌頻換的同時，西貝主品牌正在經歷劇烈收縮。受大環境增速放緩及輿論風波衝擊，西貝在營門店從年初的349家腰斬至11月的170餘家。

事實上，西貝的下坡路早在2024年便已顯現。集團營收從2023年62億元的峰值滑落，長期淨利率僅5%左右；至2025年9月末，資產負債率已高達74.4%。隨後，西貝陷入「2025年9月至2026年3月預計累虧超6億元」的泥淖。即便發放超3億元消費券、並於今年10月對30多道菜品降價近兩成，仍難挽客流，券一停，生意便再度回落。

為緩解資金渴求，賈國龍夫婦已將最後的籌碼推上牌桌。國家企業信用信息公示系統顯示，繼妻子張麗平9月質押股權後，賈國龍於11月初將其直接持有的25.59%股權全數質押給浦發銀行。至此，夫妻合計30.79%的直接股權質押率已達100%，再無多餘股份可押。

資本市場對西貝的信心同樣大幅縮水。西貝估值已從2024年底的100億元，暴跌85%至如今的不足15億元；今年初引入的新股東，更附帶了清算優先權與回購權等「保底」條款。

面對「賣身交出控股權」、「合作修復估值」或「繼續關店換牌」的三條路，賈國龍顯然還在用時間換空間。但關店省下的成本難填營收巨坑，當補貼停歇、招牌換新，他真正需要回答的是：拿什麼讓顧客心甘情願再掏出這102元？

大眾點評上的天邊冰煮鮮羊菜品 。(取材自大象新聞 )

賈國龍改賣火鍋了。(財聯社)