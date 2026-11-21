文化類視頻創作者李子柒新當選為四川省文聯副主席。(取材自四川衛視)

AI摘要 文章摘要整理： 李子柒當選四川省文聯副主席後，強調這不是仕途起點，而是對其傳播傳統文化的肯定；她也表示將放慢創作步調，多陪伴奶奶並深耕人味作品。

四川省文學藝術界聯合會第九次代表大會11月20日在成都閉幕，文化類視頻創作者李子柒新當選為四川省文聯副主席，川劇表演藝術家陳智林連任主席。官方指出，此次當選是對李子柒多年深耕傳統文化傳播，與助力巴蜀文化對外輸出的進一步認可；面對新頭銜，李子柒表示自己並非轉向仕途，而是更堅定了「文藝志願者」的定位，目前正放慢腳步嘗試拍攝紀錄片，並將更多時間留給年邁的奶奶。

根據四川衛視與新京報報導，李子柒透露自己所有的創作都來自生活，早年奶奶常在半夜給她端吃的，如今奶奶年紀漸長，她希望能多陪伴家人反哺親情。同時，她也願意多和基層手藝人「擺龍門陣」、聊家長裡短，從人的角度去觀察感受，期盼將普通人的故事與手藝帶到更遠的地方。她強調，未來的作品表達一定要有「人味」，就像「早晨小青瓦房頂上升起的那縷炊煙，是那張永遠有人等你回家吃飯的桌子」，讓全世界看見一個可親可愛且文化底蘊深厚的中國。

由於部分民眾對「文聯副主席」的職務性質存在認知落差，不少輿論熱議她是否從網紅轉型從政；對此，中國藍新聞與中國婦女報等媒體也特別發文釐清，強調該頭銜屬於榮譽性與象徵意義的認可，而非行政實職。許多網友在了解她選擇沉澱積累、陪伴家人的近況後，也紛紛表示肯定與支持。

1990年出生於四川綿陽的李子柒，自2015年起立足鄉土拍攝農耕文化、傳統美食與蜀錦等古法技藝，以少言語、重畫面的東方美學走紅海內外，更曾創下中文YouTube頻道訂閱數的金氏世界紀錄。

近年來，李子柒將更多精力投入非遺保護與傳承，不僅受聘為「非遺推廣大使」與「青年非遺視頻創作培育行動總顧問」，更在家鄉綿陽平武設立非遺工作站，以公益形式幫扶基層手藝人與鄉村婦女。

李子柒。（取材自四川衛視）

文化類視頻創作者李子柒新當選為四川省文聯副主席。(取材自澎湃新聞)