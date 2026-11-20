二手交易平台上多個帳號掛出石家莊火流星隕石的商品鏈接。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 石家莊火流星墜落後掀起尋石與交易熱潮，平台出現大量隕石商品；官方初判為普通球粒隕石，同時也讓隕石權屬與買賣合法性再受關注。

11月6日火流星劃過華北低空爆炸，隕石墜落吸引多地「隕石獵人」與村民赴河北石家莊農田「尋寶」，二手交易平台隨即湧現大批自稱「石家莊火流星隕石」的商品，標價從每克數十元到上百元不等。中國科學院地球化學研究所初步判定該批樣品為「L群普通球粒隕石（6型）」，也再度引發法律對新墜落隕石權屬「留白地帶」的討論。

封面新聞報導，這起事件始於11月6日一顆火流星在華北低空爆炸，部分碎片墜落河北省石家莊市鹿泉區大河鎮一帶農田，甚至有消息稱其中一塊砸穿一處廠房房頂，引來新疆 、陝西、內蒙古、廣東等地的「隕石獵人」與周邊村民搜尋。

隨後在網絡二手交易平台上，出現多個帳號販售相關碎塊：有賣家展示五顆約3.55克碎塊標價366元(人民幣，以下同)；有經營8年的「隕石工作室」掛出18條鏈接，7.3克標價167.9元、141.6克標價580元並已售出兩件；另有自稱墜落地村民展示38克、44克、60克黑皮碎塊，開價每克60元。

中國科學院地球化學研究所10日發文指出，研究人員透過切片、拋光制靶與掃描電子顯微鏡分析，初步將樣品歸類為L群普通球粒隕石、岩石學類型6型；桂林理工大學教授、地質博物館副館長陳宏毅說明，國際隕石數據庫近半數屬此類，收藏價值並非「極度珍貴」。

此外，中國現行《民法典》與《礦產資源法實施細則》未明文規範隕石歸屬，而1995年《地質遺跡保護管理規定》僅禁止買賣具重大科研與觀賞價值的地質遺跡，使普通球粒隕石零散碎塊能否買賣處於法律「留白地帶」。

2026年11月6日，華北地區出現的「火流星」。(取材自央視新聞)