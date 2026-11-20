2026「英雄聯盟」世界賽，中國LPL戰隊BLG擊敗南韓強隊GEN，隊史首冠到手。（取材自LoL Esports官網）

2026年「英雄聯盟」全球總決賽（S16）賽事在美國紐約舉行，容納兩萬名觀眾的場館全場滿座。

中國LPL賽區「BLG」戰隊瑞士輪三勝兩負驚險出線，之後再擊敗兩支韓國戰隊，包括四強淘汰爭取四連霸的「T1」，以3比1擊敗南韓GEN，拿下隊史首座世界賽冠軍。這場勝利不僅打破多項賽事紀錄，也帶動贊助品牌、周邊商品及直播平台的商業效益。

BLG是什麼隊伍？奪冠為何受矚目？

BLG全名為Bilibili Gaming，是中國「英雄聯盟」職業戰隊，隸屬LPL（中國英雄聯盟職業聯賽）賽區，背後為影音平台嗶哩嗶哩（B站）。

B站於2017年收購「IMay」戰隊，並更名為「BLG」，持續投入電競領域。2026年，BLG在全球總決賽以3比1擊敗南韓GEN，拿下隊史首座世界冠軍，也讓LPL賽區暌違5年再度登頂。

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從亞軍到冠軍：打破T1不敗魔咒

BLG這次奪冠之路，最具指標性的戰役之一，就是四強擊敗南韓傳奇戰隊T1。

T1長年是「英雄聯盟」世界賽最具代表性的隊伍之一，前身為SKT T1，至2025年已拿下6座世界冠軍，並在2023年至2025年完成三連霸。

T1不僅多次阻擋LPL戰隊爭冠，對上中國隊伍時也維持驚人優勢。

2024年：離冠軍只差一步

2024年全球總決賽，BLG以LPL一號種子身分闖進決賽，迎戰T1。雙方激戰五局，BLG先取得領先，卻未能守住優勢，最終以2比3落敗，T1拿下隊史第五座世界冠軍。

2026年：終結T1的13場連勝

2026年11月9日，BLG在全球總決賽四強再度遇上T1。這次BLG以3比1獲勝，首度在世界賽BO5擊敗T1，也終結T1自2013年以來、對LPL戰隊累積的13場連勝紀錄。

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大銀幕見證封王：300多家影院通宵直播

BLG與GEN的世界冠軍戰於11月15日凌晨3時在美國紐約登場，儘管比賽時間落在凌晨，中國粉絲觀賽熱情仍相當高。

官方影院直播活動遍及中國110多座城市、300多家影院，安排超過2000場次，杭州29場中有28場售罄，成都售票率更超過99%，上海、廣州等地也有多家影院影廳滿座。

線上觀賽同樣熱烈，據B站統計，決賽當晚超過2000萬人透過平台觀賽。

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一座冠軍杯帶動商機：品牌搶搭奪冠熱潮

BLG奪冠後，熱度從電競圈延伸至直播平台、品牌行銷及周邊商品，也讓贊助商看見電競賽事的商業價值。

1. B站9年投入迎來回報

B站自2017年收購並組建BLG，經過9年投入，終於迎來世界冠軍。

平台並於11月15日至16日推出免費大會員活動，直播間大會員雙年卡銷售達7.5萬件，將奪冠帶來的流量轉化為會員銷售。

2. 雷鳥創新避開160萬元退款成本

深圳AR眼鏡企業雷鳥創新10月23日推出BLG聯名限定版，並舉辦「BLG不奪冠、雷鳥全退款」活動，承諾若BLG未能奪冠，符合條件的消費者可獲全額退款，商品也不用退回。

BLG最終奪冠，讓企業免去原本可能超過160萬元人民幣的退款支出。雷鳥也宣布，限定版商品的銷售收入將全數投入BLG電競基金，用於戰隊建設。

3. 李寧聯名風衣售罄，二手價格翻倍

李寧與BLG推出聯名風衣，包含Knight、Bin選手同款，官方售價699元人民幣。隨著BLG在世界賽一路晉級，商品在決賽前已售罄。

截至11月15日，李寧×LPL聯名風衣在二手市場成交均價達1499元，較原價高出約114%，顯示奪冠熱潮也帶動選手周邊商品買氣。

4. 贊助品牌跨足不同產業

BLG合作品牌包括雷鳥創新、轉轉、杜蕾斯、羅技G、TGIF拓際、VK加速器及舒膚佳等，涵蓋消費電子、電腦周邊、二手交易及日用品等產業。

文娛產業分析師張書樂指出，電競觀眾逐漸擴大至中青年及中產族群，讓不同產業品牌都有機會透過電競接觸消費者。

不過，LPL整體仍面臨贊助商減少的問題，BLG這次奪冠帶來的流量，能否轉化為長期穩定的產業收入，仍有待觀察。

5. 藝人、體育界及電競圈紛紛祝賀

據成都日報旗下「錦觀新聞」報導，BLG奪冠後，羅雲熙、龔俊、劉冬沁、胡春楊、張靚穎等藝人，以及奧運體操冠軍張博恆、「黑神話：悟空」製作人馮驥、IG老闆等人，都加入祝賀行列。

6. 遊戲推出冠軍限定活動

「英雄聯盟」官方也推出一系列冠軍慶祝活動，包括紀念圖標、表情、冠軍臻彩寶箱、冠軍皮膚寶箱及英雄寶箱，並推出全場半價、限定皮膚限時銷售等優惠，讓奪冠熱度延伸至遊戲內消費。

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