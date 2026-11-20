媽媽陳娟透過文字與影片記錄兒子的生命故事，也呼籲準父母重視孕前及產前基因篩查。（取材自上觀新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 湖南25歲媽媽記錄2歲兒子兜兜在兒童安寧病房的生命最後11天，孩子因罕見遺傳病離世，也喚起大眾對基因篩查與安寧療護的關注。

湖南一名25歲媽媽近日在社群平台分享2歲兒子兜兜生命最後11天的點滴，記錄孩子入住兒童安寧療護病房後，從努力吃飯、與父母相伴，到逐漸失去意識、最後停止呼吸的過程。其中一句「他以為好好吃飯就能活下去」，讓無數網友鼻酸，也讓更多人關注罕見疾病與安寧療護。

陸媒上觀新聞報導，兜兜於2024年10月8日出生，原本為家人帶來滿滿歡喜，但出生3個月後便出現精神不佳、身體不適及生長遲緩等症狀。父母帶他輾轉湖南、北京等地求醫，最後確診為原發性高草酸尿症第一型，發病率約為兩百萬分之一。

這種罕見疾病源於先天代謝缺陷，導致草酸無法正常分解，持續損害全身器官，目前沒有根治方法。媽媽陳娟（化名）表示，她與丈夫身體健康，也沒有家族病史，從未想過孩子會罹患遺傳疾病。「原來隱性基因的遺憾，不會挑家庭、不挑身體狀況。」

確診後，兜兜持續與病痛對抗。2歲的他還不會說話、走路，去年起反覆高燒、嘔吐，身形日漸消瘦，後來更頻繁抽搐、劇烈嘔吐。即使如此，只要身體稍微好轉，他仍會乖乖吃飯，對著爸爸媽媽微笑。

兜兜罹患罕見遺傳疾病原發性高草酸尿症第一型，2歲時仍不會說話、走路，病情惡化後入住安寧療護病房。（取材自上觀新聞）

國慶節後，兜兜病情迅速惡化，陳娟最後決定帶他入住湖南長沙雛菊之家兒童安寧療護病房。「很多人誤以為安寧療護就是放棄。選擇安寧病房，是不想再讓他痛了，不是我放棄了孩子。」

醫護團隊協助舒緩疼痛、控制抽搐，社工也陪伴安撫家屬。入住時，醫師告知孩子可能只剩一、兩天，請家人做好心理準備。沒想到，母子倆在病房第一次睡了一個完整的覺。陳娟說，接下來10天，兜兜一直好好吃飯，而且吃得特別多，「他以為好好吃飯就能活下去」。

她也逐日記錄孩子的變化。10月29日，爸爸說：「活一天，我們就賺一天。」10月31日，兜兜對鎮定劑逐漸產生耐藥性，藥物必須加量；11月1日，他出現噴射性膽汁嘔吐及反覆抽搐，陳娟含淚勸他：「好好走吧，不要堅持了。」

11月2日，膽汁不斷從孩子口鼻流出，媽媽怎麼擦也擦不完；11月4日，兜兜逐漸睜不開眼睛，也無力回應。11月5日清晨5時18分，他在媽媽身邊停止呼吸。前往殯儀館的路上，天色未亮，爸爸一路唱著兜兜最喜歡聽的歌。

「原來告別不是一瞬間，而是抱著他一點一點預習失去。」陳娟寫道，自己曾用包被輕輕迎接孩子來到人世，如今又得用包被送他離開。兜兜甚至還沒學會叫一聲媽媽。

想念孩子時，陳娟會拿出他的玩具，播放他喜歡的動畫片。她記得，每當自己難過落淚，兜兜總會伸出小手，想給她一個擁抱。

11月17日，陳娟將社群帳號改名為「兜兜媽媽」，希望透過分享這段經歷，讓更多人了解，即使父母身體健康，也可能攜帶隱性致病基因，呼籲備孕及準父母重視孕前、產前基因篩查。

她也希望大眾能理解安寧療護的意義，給罕見病家庭更多陪伴與善意。「兜兜認真來過、感受過這個世界，也願我們的故事，幫其他家庭避開同樣的遺憾。」

湖南25歲媽媽陳娟記錄2歲兒子兜兜入住兒童安寧療護病房後的最後11天，逐日陪伴孩子走完人生最後一程。（取材自上觀新聞）