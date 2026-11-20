「1988年出生的張奶奶」、「1989年出生的李爺爺」，網友自製搞笑試題意外引發熱議，讓不少80後、90後感嘆自己已成下一代眼中的長輩。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳「1988年出生的張奶奶」試卷其實是網友自製梗圖，卻意外戳中80後、90後的年齡焦慮與中年壓力。

一道「1988年出生的張奶奶」小學語文題近日在網路流傳，讓不少80後、90後網友哭笑不得，直呼「躲過歲月，沒躲過試卷」。題目將1988年出生者稱為「張奶奶」，甚至還有1991年出生的「張大爺」，意外戳中中年世代的年齡焦慮。不過，經查證，這些題目並非真正的小學試卷，而是網友自製的搞笑梗圖。

《指尖新聞瀋陽晚報》報導，這道題目近日引發討論，題干要求學生介紹張奶奶，並描述她1988年出生，平時喜歡刷短影音、下田務農等生活習慣。另一道題則將1989年出生者稱為「李爺爺」，還有1991年出生的張大爺，題目甚至要求學生關心他的身心健康。

乍看之下令人啼笑皆非，仔細算來卻讓不少80後、90後感到心酸。以1980年出生者為例，今年已46歲，1989年出生者也已37歲。許多人心理上仍覺得自己是年輕人，沒想到在下一代的視角裡，竟已經成了需要關懷的「爺爺奶奶」。

有網友感嘆，過去熬夜打遊戲、吃燒烤，隔天仍能精神奕奕，如今稍微晚睡就得靠保溫杯和保健品撐著；購物車也從潮牌、球鞋變成護腰靠墊、頸椎按摩器，還多了孩子的教輔資料。甚至看不懂年輕人的網路流行語，忍不住感嘆「現在的年輕人啊……」。

除了身體變化，80後也面臨家庭與職場的雙重壓力。父母逐漸年老，需要照顧及安排養老；孩子則正值成長階段，教育、升學與家庭開支都得操心。職場上，35歲門檻早已跨過，40歲關卡又近在眼前，還得面對年輕世代的競爭，不敢輕易辭職、生病或情緒崩潰。

不過，文章也指出，這一代人不必因為試卷上的稱呼感到悲觀。80後伴隨《還珠格格》、《灌籃高手》及周杰倫、孫燕姿的作品成長，也是經歷QQ、部落格、微博到短影音時代的一代人。即使肩負家庭責任，仍能透過聽老歌、與朋友相聚，或學習新科技與人工智慧工具，維持對生活的熱情。

「躲過歲月，沒躲過試卷」雖是網路玩笑，也反映出中年世代的共同感受。文章認為，年齡只是數字，不必被稱謂定義，接受歲月留下的痕跡，同時保有好奇心與生活熱忱，才是面對人生不同階段的態度。