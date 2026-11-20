中國女排國手王媛媛在土耳其聯賽效力期間，因稱「國外沒有瘦肉精」引發網友熱議。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女排國手王媛媛因稱「國外沒有瘦肉精」遭批評盲目崇外，網友反指多國仍允許相關物質使用，事件也引發對運動員海外飲食安全與各國監管差異的討論。

中國女排國手王媛媛在土耳其 聯賽效力期間，因一句「國外沒有瘦肉精」引發爭議。她日前在社群平台分享海外用餐照片，有網友詢問運動員在國外是否能放心飲食，她直接回應「國外沒有瘦肉精」，卻遭網友反駁部分國家仍合法允許使用瘦肉精類物質，批評她盲目崇外、缺乏相關常識。

事件起因於王媛媛分享在國外用餐的照片，有網友關心運動員的飲食管控問題，她隨即回覆「國外沒有瘦肉精」。這番話迅速引起討論，不少網友質疑：「難道中國就有瘦肉精？」也有人指出，食品安全問題不應以國內外簡單區分。

網友反駁，部分國家並未全面禁止瘦肉精類物質。例如美國、加拿大、巴西及澳洲等地，允許在規定限量內使用萊克多巴胺，這也是瘦肉精的一種。土耳其同樣不能視為完全沒有相關風險，2021年就曾有網球選手在當地參賽期間，因食用肉類而被驗出萊克多巴胺，導致藥檢呈陽性。

相較之下，中國自1997年起禁止瘦肉精類物質用於養殖飼料，並持續加強相關監管。雖然近年仍有零星違法案例，但不能因此忽略食品安全管理的整體情況。

爭議延燒後，王媛媛已刪除相關動態並限制評論，目前未作公開回應。

王媛媛1997年出生，是中國女排國手，職業生涯曾隨隊取得多項冠軍，2026年加盟土耳其豪門加拉塔薩雷，並隨隊奪得歐聯杯冠軍。此次言論也讓外界重新關注運動員在海外比賽期間的飲食安全，以及不同國家的食品監管制度。

王媛媛分享海外用餐照片，回覆網友有關飲食安全的提問時，因一句「國外沒有瘦肉精」遭到質疑。（取材自微博）