中國女排國手王媛媛：國外沒瘦肉精 網怒批「盲目崇外」
中國女排國手王媛媛因稱「國外沒有瘦肉精」遭批評盲目崇外，網友反指多國仍允許相關物質使用，事件也引發對運動員海外飲食安全與各國監管差異的討論。
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中國女排國手王媛媛因稱「國外沒有瘦肉精」遭批評盲目崇外，網友反指多國仍允許相關物質使用，事件也引發對運動員海外飲食安全與各國監管差異的討論。
中國女排國手王媛媛在土耳其聯賽效力期間，因一句「國外沒有瘦肉精」引發爭議。她日前在社群平台分享海外用餐照片，有網友詢問運動員在國外是否能放心飲食，她直接回應「國外沒有瘦肉精」，卻遭網友反駁部分國家仍合法允許使用瘦肉精類物質，批評她盲目崇外、缺乏相關常識。
事件起因於王媛媛分享在國外用餐的照片，有網友關心運動員的飲食管控問題，她隨即回覆「國外沒有瘦肉精」。這番話迅速引起討論，不少網友質疑：「難道中國就有瘦肉精？」也有人指出，食品安全問題不應以國內外簡單區分。
網友反駁，部分國家並未全面禁止瘦肉精類物質。例如美國、加拿大、巴西及澳洲等地，允許在規定限量內使用萊克多巴胺，這也是瘦肉精的一種。土耳其同樣不能視為完全沒有相關風險，2021年就曾有網球選手在當地參賽期間，因食用肉類而被驗出萊克多巴胺，導致藥檢呈陽性。
相較之下，中國自1997年起禁止瘦肉精類物質用於養殖飼料，並持續加強相關監管。雖然近年仍有零星違法案例，但不能因此忽略食品安全管理的整體情況。
爭議延燒後，王媛媛已刪除相關動態並限制評論，目前未作公開回應。
王媛媛1997年出生，是中國女排國手，職業生涯曾隨隊取得多項冠軍，2026年加盟土耳其豪門加拉塔薩雷，並隨隊奪得歐聯杯冠軍。此次言論也讓外界重新關注運動員在海外比賽期間的飲食安全，以及不同國家的食品監管制度。
她在社群分享海外用餐照片時，回應網友詢問直接說「國外沒有瘦肉精」，被認為說法過於簡化，因而引發大量討論與批評。 網友指出美國、加拿大、巴西及澳洲等地，仍可能在規定限量內使用萊克多巴胺，不能說國外完全沒有風險，也批評她欠缺基本常識。 爭議擴大後，她已刪除相關動態並限制評論，未再公開回應；同時也讓外界重新關注運動員海外比賽時的飲食安全與各國食品監管差異。
精華 FAQ
她在社群分享海外用餐照片時，回應網友詢問直接說「國外沒有瘦肉精」，被認為說法過於簡化，因而引發大量討論與批評。
網友指出美國、加拿大、巴西及澳洲等地，仍可能在規定限量內使用萊克多巴胺，不能說國外完全沒有風險，也批評她欠缺基本常識。
爭議擴大後，她已刪除相關動態並限制評論，未再公開回應；同時也讓外界重新關注運動員海外比賽時的飲食安全與各國食品監管差異。
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