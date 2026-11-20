「三五而栗」創辦人朱天賜。（取材自九派新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北95後創業者在長沙開6家飯店，主打優先聘中年人與殘障者並提供優渥福利，卻因成本、選址與管理失誤累計虧損逾100萬元後停業。

「我們收入比別人多幾百元，住得好一點，休息時間也好一些，還照顧中年人和殘障人士；但後來才發現，站在我們的角度，這確實有點像自我感動。」11月中旬，長沙「三五而栗」停業半個多月，創始人朱天賜仍顯得疲憊。這位「95後」湖北青年一度壓力大到不想看到品牌名，如今抽身反而輕鬆些。

九派新聞報導，朱天賜表示，品牌2025年4月開始招聘，8月首店開業，在長沙共開6家店，目前他已卸任所有職務，其中3家轉由原員工、店長自負盈虧。因招募條件優厚，有人稱其為「長沙胖東來」，他認為「對員工好的初心」雖相似，但本質不同，約一年來累計虧空逾100萬元（人民幣，下同，約15萬美元）。

報導指出，品牌優先聘用35歲以上者，包吃住、繳五險一金、周休2日、加班有費，均薪五、六千元；另設專門招收殘障人士的門市，評分曾亮眼且現排隊人潮，初期日營收約6000元，但因省錢選址偏僻且難停車，最終仍停業。

報導稱，停業通告寫道：「情懷終究撐不起生意。」朱天賜指出，產品特色、損耗控制、執行力與管理經驗皆不足。過去做傳媒推行「做四休三」很順暢，踏入實體餐飲才知水電瓦斯、食材損耗、維修與比價都得極致精算，「一個燈功率不同，每月電費都不一樣」。耗時近半年、花十餘萬元研發的產品大半閒置，出餐慢屢遭投訴，會議決議執行走樣，令他漸失信心。

報導說，宣布歇業時，部分員工最初想申請仲裁，最終私下協商並由他多付一筆費用。他感嘆外界的「感動」只是瞬間，長期共事須靠雙向磨合；招聘時已有人直言「生意好我就不來了」。他不認同招中年人注定失敗，但善意落地需要更恰當的方法與完善制度。

門市轉型後選擇留下的員工曲海玉說，朱天賜時期的福利與休假遠勝同類門店，「以前老闆把我們照顧得很好」，也曾寫信給他：「朱總，你是好人，就是餐飲不適合您。」

朱天賜尚未規畫下一步，至少今年不再做餐飲，期盼來年春天迎來新想法。

約一年時間，「三五而栗」累計虧空100多萬元。（取材自九派新聞）

目前已轉手經營的「三五而栗」門店。（取材自九派新聞）