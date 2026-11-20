AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek完成千億元級第二輪融資，估值升至6155億元並刷新中國AI單輪融資紀錄，同時引入多家產業與機構資本，外界並關注其年底前啟動上市流程。

DeepSeek 第二輪融資已落地，規模達到千億元（人民幣，下同）級別。DeepSeek運營主體杭州深度求索人工智能 基礎技術研究有限公司近日完成工商變更，新增股東杭州程硯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），註冊資本增至1991.8707萬元，增幅約21.1%。

觀察者網報導，目前持有杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司17.265%股權的杭州程硯，同期也完成工商變更，新增31名合夥人，認繳出資額增至34.38979億元。

這意味著DeepSeek第二輪千億級融資在工商層面落定。根據企查查信息，DeepSeek本輪融資共募集1055億元，投後估值6155億元，再度刷新中國AI行業單輪融資規模紀錄。

報導指出，杭州程硯新增的31名合夥人，涵蓋騰訊、中國移動、中國電信、寧德時代、兆易創新、小紅書、vivo等產業方，以及礪思、博裕、IDG、高榕、中信證券等機構。其中，騰訊旗下上海珩岫與寧德時代旗下三支基金出資比率均為9.5653%，並列第一；中移投資與中信證券投資各7.6522%，天津礪思星深則占7.1740%。礪思、IDG、正心谷與拾象等首輪老股東也參與本輪並享優先認購額度。今年6月DeepSeek完成約510億元首輪融資，梁文鋒出資約200億元，騰訊、寧德時代體系分別出資約100億、50億元，網易、京東與國家人工智能產業投資基金等亦在列。

報導稱，為確保研發獨立性，DeepSeek延續出資與表決權分離架構，外部資方除國家級基金外，多無投票權，部分產業方需先任LP再間接參投。雖有國資因「不進架構」未參投，但國資整體出資仍逾五分之一。梁文鋒雖退出杭州程硯直接合夥人，仍透過持股99%的杭州程策擔任執行事務合夥人。即便份額供不應求且須審核，DeepSeek仍掌握高度主導權，條件幾乎無協商空間，資方獲取的資料也有限。

對多數產業資本而言，參投看重後續技術應用與商業場景合作；財務機構更關注估值與預期回報，不少資方亦盼支持國產大模型發展。此外，路透9月曾稱DeepSeek已聘請中信證券籌備科創板IPO，最新消息顯示其計畫於年內啟動上市流程。