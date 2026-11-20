DeepSeek2輪融資新增31股東 新估值超6000億 再刷新中國AI業紀錄
DeepSeek完成千億元級第二輪融資，估值升至6155億元並刷新中國AI單輪融資紀錄，同時引入多家產業與機構資本，外界並關注其年底前啟動上市流程。
AI摘要
文章摘要整理：
DeepSeek完成千億元級第二輪融資，估值升至6155億元並刷新中國AI單輪融資紀錄，同時引入多家產業與機構資本，外界並關注其年底前啟動上市流程。
DeepSeek第二輪融資已落地，規模達到千億元（人民幣，下同）級別。DeepSeek運營主體杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司近日完成工商變更，新增股東杭州程硯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），註冊資本增至1991.8707萬元，增幅約21.1%。
觀察者網報導，目前持有杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司17.265%股權的杭州程硯，同期也完成工商變更，新增31名合夥人，認繳出資額增至34.38979億元。
這意味著DeepSeek第二輪千億級融資在工商層面落定。根據企查查信息，DeepSeek本輪融資共募集1055億元，投後估值6155億元，再度刷新中國AI行業單輪融資規模紀錄。
報導指出，杭州程硯新增的31名合夥人，涵蓋騰訊、中國移動、中國電信、寧德時代、兆易創新、小紅書、vivo等產業方，以及礪思、博裕、IDG、高榕、中信證券等機構。其中，騰訊旗下上海珩岫與寧德時代旗下三支基金出資比率均為9.5653%，並列第一；中移投資與中信證券投資各7.6522%，天津礪思星深則占7.1740%。礪思、IDG、正心谷與拾象等首輪老股東也參與本輪並享優先認購額度。今年6月DeepSeek完成約510億元首輪融資，梁文鋒出資約200億元，騰訊、寧德時代體系分別出資約100億、50億元，網易、京東與國家人工智能產業投資基金等亦在列。
報導稱，為確保研發獨立性，DeepSeek延續出資與表決權分離架構，外部資方除國家級基金外，多無投票權，部分產業方需先任LP再間接參投。雖有國資因「不進架構」未參投，但國資整體出資仍逾五分之一。梁文鋒雖退出杭州程硯直接合夥人，仍透過持股99%的杭州程策擔任執行事務合夥人。即便份額供不應求且須審核，DeepSeek仍掌握高度主導權，條件幾乎無協商空間，資方獲取的資料也有限。
對多數產業資本而言，參投看重後續技術應用與商業場景合作；財務機構更關注估值與預期回報，不少資方亦盼支持國產大模型發展。此外，路透9月曾稱DeepSeek已聘請中信證券籌備科創板IPO，最新消息顯示其計畫於年內啟動上市流程。
本輪融資共募集1055億元，投後估值達6155億元，不僅屬千億元級別，也再度刷新中國AI行業單輪融資規模紀錄，顯示市場對其估值與成長預期大幅提升。 新增合夥人涵蓋騰訊、中國移動、中國電信、寧德時代、兆易創新、小紅書、vivo等產業方，以及礪思、博裕、IDG、高榕、中信證券等機構，顯示產業與財務資本同步進場。 DeepSeek採出資與表決權分離架構，外部資方多無投票權，梁文鋒仍透過持股99%的杭州程策主導運作；市場同時傳出其已籌備科創板IPO，並計畫於年內啟動上市流程。
精華 FAQ
本輪融資共募集1055億元，投後估值達6155億元，不僅屬千億元級別，也再度刷新中國AI行業單輪融資規模紀錄，顯示市場對其估值與成長預期大幅提升。
新增合夥人涵蓋騰訊、中國移動、中國電信、寧德時代、兆易創新、小紅書、vivo等產業方，以及礪思、博裕、IDG、高榕、中信證券等機構，顯示產業與財務資本同步進場。
DeepSeek採出資與表決權分離架構，外部資方多無投票權，梁文鋒仍透過持股99%的杭州程策主導運作；市場同時傳出其已籌備科創板IPO，並計畫於年內啟動上市流程。
上一則
方向盤也能摺疊 方程豹鈦9全球首搭量產 28萬起跳
下一則