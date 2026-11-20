方程豹19日發布全球首個摺疊方向盤，並由方程豹鈦9首搭量產。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 方程豹鈦9以全球首個量產摺疊方向盤為最大亮點，結合6座豪華座艙、強勁混動性能與長續航設定，售價27.99萬至32.99萬元。

方向盤也能折了。方程豹19日發布全球首個摺疊方向盤，並由鈦9首搭量產；新車推出三款車型：四驅Max版27.99萬元（人民幣，下同，約4萬1985美元）、四驅Ultra版29.99萬元（約4萬4985美元），以及搭載摺疊方向盤的摺疊智艙版32.99萬元（約4萬9485美元）。

「你不開車的時候，還願意坐在主駕嗎？」方程豹汽車總經理熊甜波在鈦9上市發布會尾聲拋出的提問，道出了長久以來的座艙痛點；副駕有零重力座椅，後排有大彩電與按摩，唯獨停車休息時，駕駛仍得面對無法移開的轉向管柱。

鳳凰網報導，鈦9外型延續豹5與豹8的方正輪廓、寬厚包圍與縱向尾燈等硬派元素，但放棄豹8的非承載式DMO平台，改採全新DMS混動平台與承載式車身。省去大梁並改用橫置動力布局後，在5270毫米車長、1999毫米車寬與3130毫米軸距下，整車得房率達90%，三排垂向空間皆約1米。

報導指出，車內採2+2+2六座布局，副駕配6°擺動零重力搖椅，二排為雙零重力座椅且支持橫向滑動與扶手躺平維持水平，三排也備有獨立通風、加熱、十點按摩與156°最大後仰角度；六人滿載時後備廂容積665升，放倒三排可擴至1245升。座艙搭載30英寸無斷點5K大屏、21.4英寸後排吸頂屏。

報導稱，動力方面，DMS混動平台由1.5T插混專用發動機與前後雙電機組成，發動機最大功率115千瓦，前後電機各200千瓦、總功率400千瓦，零百加速4.8秒，前六活塞定鉗使百公里制動距離僅34.5米。66.48kWh第二代刀片電池帶來最高400公里CLTC純電續航、百公里6.4升WLTC虧電油耗與1630公里綜合續航，泰山至九寨溝實測達1539.9公里並完成零電量連續爬坡，配合閃充10%至97%僅需9分鐘。

報導說，成立三年兩個月、累計用戶破60萬的方程豹，將鈦9定調「科技新奢」，以「天地寰宇美學」打造逾4米一體式星環大燈與懸浮輪標，並採用仰望U8L同款納米陶瓷雙層清漆與麂皮絨、五層複合座椅用料。核心亮點摺疊方向盤透過線控轉向取消機械連接，歷經三年多研發與272項專利累積才量產，以車規無刷電機與8萬次壽命鉸鏈在10秒內收至與儀表台齊平，具備五重冗餘、ASIL-D最高功能安全認證與行駛聯鎖，收納後釋放25厘米縱向空間，搭配20秒後仰165°的躺平座椅，讓長年握盤的駕駛也能安心休憩，提前開啟未來座艙想像。

方程豹19日發布全球首個摺疊方向盤，並由方程豹鈦9首搭量產。（視頻截圖）