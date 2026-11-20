大陸將在八省市展開六G試驗。圖為今年十一月初第九屆進博會技術裝備展區的高通六G終端原型機。這是該產品全球首展。新華社【作者：孫淑君，日期：2026-11-20，數位典藏序號：20261120000747237】

AI摘要 文章摘要整理： 中國工信部批准北京等8省市開展6G創新發展部省協同試點，推動技術、產業與應用培育並進，目標到2029年形成可支撐6G商用的自主技術、場景與終端。

中國工業和信息化部（工信部）17日消息，工信部覆函同意北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、湖北省、廣東省八個省（市）開展6Ｇ創新發展部省協同試點工作，統籌推進6G技術創新、產業發展和應用培育。

中通社報導，工信部前期印發「關於組織開展6G創新發展部省協同試點專項行動的通知」，按照「統籌推進、因地制宜、創新驅動、標桿引領」的原則，明確協同創新重點任務，推動形成全國6G創新「一盤棋」格局。

按照「通知」部署，經過自主申報、形式審查、現場評審、徵求意見等程序，確定八個省（市）開展試點工作。試點省（市）將遵循6G國際標準和產業研發節奏，立足地方產業基礎，重點在培育6G應用產業、夯實基礎產業、探索新型產品路線等方面開展攻關。

在試點探索中，各地將突出自身特色，圍繞新型終端、關鍵器件、操作系統、衛星互聯網等6G關聯產業，面向沉浸式通信、工業製造、具身智能、低空經濟、智慧海洋等6G潛在場景探索6G應用，推動技術創新與產業需求相結合，形成錯位互補的6G創新發展路徑。

此外，試點省（市）在實施6G相關項目過程中，若涉及6G相關領域的商業應用，有關企業應依規取得相關電信業務經營許可。未獲許可前，不得開展商業化應用場景探索。

根據部署，力爭到2029年，通過實施專項行動，形成一批自主創新的6G技術方案，培育一批前景可觀的新型業務應用場景，形成一批豐富多樣的新型終端產品，為6G商用落地提供有力支撐。

6G是第六代移動通信技術，是繼5G之後的新一代全球移動通信標準，多數性能指標預計比5G提升10到100倍。5G關鍵字是「連接」，6G關鍵字是「智慧」，網路能自己學習、預測、優化，AI不再是外掛補丁，而是從設計之初就融入網路肌體。6G能將地面基站、低軌衛星、高空平台、無人機組成立體網路，覆蓋深山、遠洋、災害現場等信號盲區。