AI摘要 文章摘要整理： 廈門高崎機場進入搬遷倒數，民眾前往拍照留念；接棒的翔安機場備受期待，但距金門很近，也引發便利、噪音與安全疑慮。

飛機低空掠過廈門高崎機場旁的清水宮，伴隨震耳欲聾的飛機引擎聲，驚呼聲和快門聲此起彼落。不少民眾來到這處知名的飛機攝影景點，想留下老機場搬遷前的最後身影。

1983年，位於廈門島內的廈門高崎機場建成通航，成為大陸東南沿海重要的區域性航空樞紐。隨著旅客吞吐量不斷增加，機場雖然歷經多次擴建，但周邊土地開發趨於飽和而難以增建，也因此出現建設新機場的討論。

新機場最終選址翔安區大嶝島，除了淨空條件佳、與城市規畫衝突較少等理由，也因翔安機場距離金門只有短短3公里，被寄望能發揮兩岸交流「橋頭堡」作用。陸方表示，支持金門共用該機場，並指這是增進金門民眾利益福祉；台灣方面則有意見認為，飛航空域高度重疊，恐對金門、台灣構成飛安、國安等問題。

一位金門民眾分享，部分金門人期待未來能透過翔安機場搭乘國際航班，省去先飛往台灣轉機的時間，不過，實際便利性仍取決於未來的交通配套。另有部分居民擔憂飛機起降帶來的噪音，以及對周邊漁業活動的影響。

隨著高崎機場進入搬遷倒數，廈門也掀起一股告別老機場的懷舊熱潮。記者10月底走訪高崎機場，發現在遊客服務中心和郵局等地方，不少民眾正拿著明信片、筆記本，忙著蒐集各式紀念印章。

至於即將啟用的翔安機場，由於工程進入「百日攻堅」階段，現階段無法開放媒體參觀。本報記者搭乘計程車前往翔安機場所在的大嶝島，試圖了解工程現況，該名計程車司機表示，前往機場的實際路況跟過去開車上島的印象已經有所不同，村落也被拆遷，「老百姓只能是配合」。

我們最終來到一處地勢較高的地點，能遠眺機場跑道周邊的施工現場。只見工程車輛進進出出，現場黃土飛揚，仍是一片忙碌的施工景象。

從1983年啟用的高崎機場，到即將接棒的翔安機場，新機場承載著擴大航空運輸量能、帶動區域發展的期待，但對周邊居民，乃至一水之隔的金門民眾而言，新機場究竟帶來便利還是負擔，仍有待正式啟用後，隨著交通配套與實際營運逐步接受檢驗。