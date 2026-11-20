一名男子為慶祝妻子41歲生日，竟豪擲66萬元的百元大鈔，紮成巨型「現金花束」贈愛妻。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 遼寧網紅胡顏雪生日收下丈夫用66萬元現金紮成的花束後，引發網友質疑炫富與違法，相關影片與帳號內容隨即被刪除。

遼寧錦州近日一場高調生日宴在網路引發軒然大波。一名男子為慶祝妻子41歲生日，竟豪擲66萬元的百元大鈔，紮成巨型「現金花束」贈愛妻，畫面曝光後迅速登上熱搜，遭大批網友批評赤裸裸炫富，並質疑用人民幣紮花涉違法；身為擁有逾1200萬粉絲的快手網紅女主角胡顏雪，已於19日下午緊急清空帳號內所有作品，並將個人帳號設為私密狀態。

根據極目新聞報導，18日深夜，有網友發布生日會現場影片，代班拍攝的攝影師與場地工作人員隨後證實，這束66萬元現金花束，是丈夫熊健送給妻子的禮物，兩人育有三名子女，花束由當事人自行找花店製作。起初胡顏雪曾連發多條生日影片，並感性配文「愛不需要錢，但證明愛需要，物質不能代替愛情，但卻是表達愛的最好方式」。

但隨著爭議擴大，不僅她個人帳號作品全數歸零、連帶直播帶貨回放也下架，攝影師與場地方帳號亦均已刪除相關片段。

這場高調慶生在社群平台掀起激烈輿論交鋒，有網友驚呼「花束見過，66萬的第一次見！」但更多網友湧入留言批評此舉「俗不可耐」、「赤裸裸炫富」，並紛紛提醒「用人民幣紮花違法」。對此，場地工作人員坦言並不知情，無奈表示「我們只是提供場地，他們自己找花店的人紮的，我們哪有那才藝」，並稱網路上很多人在紮、花店也有接單。

類似用人民幣製作花束的行為過去便曾引發爭議，人民銀行工作人員曾表示，實務上多採「首違免罰」。河南澤槿律師事務所主任付建指出，將人民幣作為裝飾擺件脫離支付流通功能，屬於不當使用人民幣，有悖立法規範，情節較重者可處行政警告甚至罰款。

武漢大學社會學教授尚重生亦嚴厲批評，用大筆鈔票紮花看似浪漫實則低級，且存在安全隱患，他提醒千萬粉絲網紅應珍惜社會影響力，此類赤裸裸的炫富行為恐對青少年價值觀造成不良誤導，相關部門應及時給予提醒。

一名男子為慶祝妻子41歲生日，竟豪擲66萬元的百元大鈔，紮成巨型「現金花束」贈愛妻。（取材自微博）