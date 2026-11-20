一分錢早餐含主食、蛋類、粥品、小菜。(取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國多所高校以補貼方式推出「1分錢早餐」，藉由營養套餐吸引學生早起，活動在校園內反響熱烈，也延伸出更彈性的搭配版本與多元關懷措施。

中國多所高校近期陸續推出「一分錢早餐 」活動，包含南京理工大學、南京中醫藥大學、安徽信息工程學院及南京大學等校，紛紛在清晨時段限量供應只需0.01元人民幣的營養套餐，內容涵蓋包子、豆漿、雞蛋 與小菜等。該活動不僅在短時間內被搶領一空，更成功激勵許多大學生主動調整作息早起，甚至根據學生回饋，不斷升級為可自由搭配主食的進階版本。

根據九派新聞報導，南京中醫藥大學16日起於三校區平日早上供應500份「一分錢早餐」，膳食管理科科長秦老師指出，考量冬季與考試季來臨，學校與餐飲公司共同補貼原價6至7元的套餐，希望鼓勵學生早起複習；安徽信息工程學院亦於同日啟動「2.0版本」，每天提供300份早餐給晨跑達標及備考公務員、研究生的學生，學生管理主管張丹龍表示，象徵性收一分錢，旨在傳遞溫度並引導珍惜糧食。此外，南京大學今年9月更推出「3.0版本」，開放學生自由替換雜糧與自選營養搭配。

這波低價早餐福利在學生群體中引發熱烈迴響與好評，南京理工大學李同學笑說，活動實施後，早起的同學明顯變多，自己晨跑完去食堂，若因減脂需要兩個雞蛋，「食堂阿姨也會靈活照應」；另一名吃過早餐的學生則表示，自己為此每天提前一小時起床，笑稱「早起的鳥兒有蟲吃，算是對自己早起的一種獎勵吧。」

高校的暖心餐飲措施其實已逐步延伸至備考、資助與返鄉等多元場景。據中國青年報與新華日報報導，南京理工大學自2016年啟動「暖心飯卡」，透過大數據篩選經濟困難學生並「悄悄」打入補助，受助名單不對外公示以保護學生自尊；東南大學食堂則連續五年供應無須單獨排隊的2元套餐。

此外，安徽師範大學在考研前夕向793名困難考生發放免申請的飯卡補助，四川大學、中央財經大學與北京交通大學亦在春節期間，為留校學生提供一分錢年夜飯或免費「新年六餐」。這些細緻且兼具溫度的校園後勤保障，正從一頓早餐開始，陪伴並守護學生的求學日常。

一分錢早餐窗口。(取材自九派新聞)