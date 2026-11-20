年近七旬農婦「潘姥姥」，自60歲起，在兒子鼓勵下開始拍攝鄉村美食短視頻。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 安徽金寨7旬農婦潘姥姥靠拍鄉村美食短視頻爆紅，粉絲破7000萬，並以修路、助農、敬老與公益行動，把流量轉化為溫暖力量。

來自安徽省六安市金寨縣的年近七旬農婦「潘姥姥」，自60歲起，在兒子鼓勵下開始拍攝鄉村美食短視頻，憑藉精湛廚藝與爽朗笑聲迅速走紅，如今全網粉絲已突破7000萬人。走紅後的她不僅幫助鄉親銷售農產品，更自籌130多萬元修路、復墾荒山並長期投身公益，用鏡頭傳遞山鄉溫暖。

根據人民日報報導，本名潘啟翠的潘姥姥在自家農家小院熱情招待記者，端出電影復刻料理「徐福燴飯」及香辣蟹等佳餚。為了呈現細節，團隊拍四道菜需耗時四小時，潘姥姥堅持「做菜的視頻要讓人看得明白、學得會」。此外，她連續三年冬至在村裡擺酒席宴請長者、帶村裡老人拍婚紗照與看電影，更連續六年赴敬老院送暖，坦言「不僅要讓大家吃得好，老年生活也要更精彩」。

隨著人氣攀升，潘姥姥與粉絲間的溫情互動也引發熱烈迴響。許多粉絲常在私信留言詢問：「姥姥，能不能到我家鄉來給我做頓飯？」團隊因此策畫「上門做飯」系列影片，幫助困難家庭，甚至促成慈善基金會2024年7月協助重慶一名先心病患兒赴京完成手術；曾有甘肅 一家四口登門拜訪，臨走前，小姑娘特地拉小提琴向她致謝。對於能幫助他人，潘姥姥動容表示：「只有自己淋過雨，才知道別人在淋雨的時候是什麼感覺。」

1960年出生的潘啟翠，前半生經歷無數坎坷，30多年前，小兒子確診全身肌肉萎縮症，家中因此背負外債，2010年大兒媳遭遇嚴重車禍，2018年老伴又查出肺結節並接受手術。為照顧父母，原本在上海開飯店的大兒子儲修軍關店返鄉創業，並於2020年3月說服原本抗拒鏡頭、擔心沒文化被笑話的母親發布首支影片，隨後一支竹筒飯影片獲逾10萬人點讚，從此開啟她的「銀髮網紅」之路。

如今快70歲的潘姥姥依然充滿幹勁，不僅自籌資金興修村組道路2.7公里、復墾荒山50餘畝，更在2023年中秋邀請專業黃梅戲劇團到敬老院演出，讓80多名長者感動落淚。面對未來，她笑著承諾：「如果有一天做不動了，我就坐在旁邊指揮他們，把這件事繼續做下去。」