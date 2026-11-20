論文作者單位信息存在拼寫錯誤。（取材自新京報／論文原文截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中南大學調查確認湘雅二院與湘雅醫院3篇論文涉及偽造篡改數據與圖表，校方已對4名涉案人員祭出降等、停晉升及限制科研等處分。

中南大學湘雅二醫院與湘雅醫院近日捲入嚴重的學術造假風波。一篇刊登於國際醫學期刊的研究論文，不僅被抓包將湖南省英文誤植為「人類省」（Human）、測量尺1公分竟有12個刻度，甚至被質疑以「蝦滑」冒充小鼠腫瘤 。中南大學19日發布最新情況通報，證實包含該篇在內的三篇論文均存在偽造篡改實驗數據和圖表等學術不端行為，校方已對鄧某某、趙某等四名涉案人員祭出重罰。

根據中南大學官網與新京報報導，最新調查結果顯示，中南大學組織專家核查實驗記錄與原始數據後，認定發表於《Journal of Translational Medicine》（轉化醫學期刊）等期刊的三篇問題論文均涉及學術不端。

校方隨即依規處分，對涉案較深的鄧某某與趙某予以降低專業技術崗位等級處罰，五年內不得職務職稱晉升、申報人才計畫、招收研究生及評獎評優，10年內禁止承擔財政資金支持的科技活動；對蔡某與譚某某亦取消五年內晉升、評獎等資格，並限制五年內承擔財政支持科技活動；其餘相關作者則予以學術誡勉談話。

這起離譜的造假風波，最早由醫學領域自媒體與網友揪出，隨即在社群平台上引發廣泛嘲諷與熱議。網友指出，涉事論文不僅將湖南省拼錯、郵遞區號數字「1」誤植為英文字母，測量腫瘤的尺更是出現1公分12毫米的違反常識刻度，懷疑圖片由人工智慧（AI）生成；此外，論文中腫瘤數據經換算，密度竟堪比花崗岩，加上過去曾有論文用馬鈴薯泥冒充腫瘤遭撤稿，這次「蝦滑充腫瘤」的說法迅速在網路流傳，讓網友直呼離譜。

引發軒然大波的首篇論文發表於影響因子達9.7的國際期刊，背後更獲得兩項國家自然科學基金、兩項湖南省自然科學基金及醫院科研啟動基金等多項公共經費支持。11月17日爭議爆發初期，湘雅二醫院科研部與湖南省科學技術廳監督與誠信處便已緊急介入核實。

極目新聞評論指出，醫學研究攸關生命健康，公共資金支持的論文，卻能通過編輯初審與同行評議登上國際期刊，過程令人質疑。中南大學在通報中也強調，始終堅持對學術不端行為「零容忍」，未來將進一步完善監督核查體系，堅決維護風清氣正的學術生態。

網友質疑尺上1厘米的刻度對應的毫米格數達到12格。（取材自新京報／論文原文截圖）