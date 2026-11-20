一項調查顯示，受訪的中國36至45歲中青年夫妻中，約有五分之一處於無性婚姻​狀態。示意圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 北大與復旦最新調查顯示，中青年無性婚姻與年輕人性生活減少的現象加劇，但在高壓生活、低成本替代與關係要求提高下，受訪者滿意度仍呈上升。

據北京大學 與復旦大學聯合發布的一項調查顯示，36至45歲中青年夫妻中，約有20%（約五分之一）處於無性婚姻狀態，且比例較2020年有所上升；在有固定伴侶的25歲以下群體中，男13%、女17%過去一年完全沒有性生活，這一比例反而高於80後和90初，年輕人的性活躍度出現了代際倒掛。相關話題隨後上了熱搜，大批網友感嘆：「活著的欲望都很低了，更別說性欲了」、「我生活都有問題，還管那些？」

11月20日，「年輕人的性生活為什麼愈來愈少了」、「年輕人親密關係卡在哪了」等話題突衝上微博 熱搜，這源自於北大和復旦聯合發布的2025年「中國私生活質量調查」。該調查通過網路自填問卷完成，屬於學術調查，聚焦不同代際的性生活頻率、短期親密關係變化與親密滿意度。報告在今年7月發布，但隨著報告中的數據又再引來許多博主和網友熱議，被推上了熱搜。

據該份調查，18至25歲有過一夜情經歷的比例，男性從2020年約20%降至2025年的8%，女性從17%降至約4%，五年間接近腰斬。45歲以上有伴侶女性約一半每月性生活不足一次乃至全年無性，同齡男性接近40%；36至45歲群體約五分之一處於無性婚姻，顯示中年無性更突出。

但吊詭的是，受訪者對性生活的滿意度反而上升，在仍有性生活的25歲以下年輕人中，感到「身心都愉悅」的比例從2020年的92%升至2025年的約94%，呈現「降頻提質」。

三聯生活周刊則直接以「年輕人不再將就式戀愛」、「年輕人真的進入了『性蕭條』時代嗎？我們不再渴望親密關係，還是對親密關係有了更高的要求？」為題解讀，引述復旦大學副教授、復旦大學家庭發展研究中心主任沈奕斐認為，問題不在於生理疲憊，而是年輕人對親密關係的質量要求提高，不願再為低質量關係將就。

不過也有分析認為，性釋放途徑多樣，只統計某一種性活動頻率很難斷言性在整體減少；且現實約束抬高門檻，比如高強度工作、通勤與育兒耗盡精力，短視頻遊戲提供低成本替代，信任成本上升也讓親密關係變得更「貴」。

網友們的留言則幾乎都將性生活減少的原因指向各種壓力：「25歲以下有穩定伴侶的受訪者中，男性13%、女性17%過去一年完全沒有性生活，比例反而高於80後和90初，當年不讓我們婚前性行為，現在你們直接不要性生活」、「哪怕是短期一夜情，也很有壓力吧」、「錢都掙不到，還去給另外一個人花錢，瘋了嗎？」、「生活壓力大，各方面的壓力都大」、「活著的欲望都很低了，更別說性慾了」、「我生活都有問題，還管那些」、「還不如刷手機呢」。