蘆玉菲2021年在全國體操錦標賽暨東京奧運會選拔賽、第十四屆全運會體操資格賽女子個人全能決賽奪得冠軍。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘆玉菲退役後發現原單位長達91個月未繳養老保險與社保，經社群求助與輿論關注後，欠費已全數補繳，也引發外界對運動員保障的討論。

中國體操名將蘆玉菲在東京奧運 團體賽掉槓後，一句「我還可以再翻嗎？」曾令無數觀眾印象深刻；日前她在個人社群平台發文求助，自曝退役後查詢才發現，原單位竟長達91個月未替她繳納養老保險 與社保，單位及個人欠費合計近15萬元人民幣。該消息在網路上引發輿論熱議後，事件迅速迎來進展，蘆玉菲19日再次發文說明，原單位已將91個月的養老保險欠費全部補繳完畢。

根據極目新聞報導，蘆玉菲18日曬出社保查詢單指出，自己年少入選專業隊後常年埋頭訓練、無法攜帶手機，長期缺少自主核查社保資訊的機會；由於工資條上一直有扣款記錄，且健保與公積金均正常繳納，她直到退役後才驚覺養老保險帳戶早在2016年9月至2024年3月期間中斷欠費。在輿論推動與相關部門快速處置下，欠費在隔日即全數補齊，蘆玉菲也特別強調此事僅關乎她個人權益，並不代表整個行業群體，呼籲外界理性看待。

這起風波雖然看似圓滿收尾，卻在網路上與媒體間掀起廣泛討論與深思。許多聲音指出，多年為國爭光的運動員拚盡全力站上賽場，背後本該有穩定的社會保障兜底，養老保險卻長期懸空，這樣的落差令人唏噓，「蘆玉菲在東京奧運的畫面還記得，付出那麼多，基本保障不該打折扣」、「運動員青春短暫，一身傷病，養老保障更是他們退休後很重要的依靠」、「用完就丟的耗材？」

輿論也普遍認為，社保「應繳盡繳」不該只停留在紙面口號，更不能總要等到「上了熱搜才補」或靠當事人上網求助才得以落實，相關部門應建立常態化核查機制。

2000年出生於河南鄭州的蘆玉菲，2014年11月入選中國國家體操隊，並在2019年亞洲體操錦標賽奪得女團與高低槓金牌。2021年迎來職業生涯巔峰，先在全國體操錦標賽拿下全能冠軍，隨後在東京奧運高低槓單項決賽獲得第四名，當時團體賽掉槓後那句「我還可以再翻嗎？」更令人難忘；同年9月全運會摘下高低槓亞軍後，她便逐漸淡出一線賽場。

蘆玉菲在微博曬出養老保險帳單。（取材自微博）