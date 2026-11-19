知網近日算法升級，造成學生論文檢測查重率升高；示意圖。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 知網更新AIGC檢測算法後，出現純人工論文被誤判、結果波動不定的情況，並因高校與期刊將其作為門檻而引發學生自費與算法黑箱爭議。

同一篇純人工撰寫的論文，9月檢測過關、10月重查竟一片「全紅」，連項目名稱與作者名都被標記為AI生成。中國知網日前更新人工智能 生成內容(AIGC)檢測算法後，引發大量高校學生與學者投訴數值暴漲且具有隨機性；知網客服17日回應稱目前處於版本迭代過渡階段，檢測疑似率僅作參考，不作為判定AI生成的最終依據。

澎湃新聞報導，一名學者11月17日受訪指出，其純人工論文近期始終被判定AI生成率較高；另一名研究者表示，多數刊物硬性要求投稿論文的AI生成率須在20%以下，但知網檢測不僅在10月24日後大段標紅，同一內容反覆查詢還會出現標紅忽有忽無的隨機現象，「讓人不知道從何下手修改」。

除了期刊投稿，部分高校也將知網AI生成率納入畢業論文與日常課程作業評判標準。

國內某985高校學生小千表示，學校思政課程徵文要求「重覆率和AI(生成)率不超過10%」，另有選修課規定須在30%以下，違者將給較差成績。

同校學生小晶指出，個人版自費檢測價格較高，按字符數收費為AIGC檢測2人民幣/千字符、查重檢測(綜合版)3人民幣/千字符，部分學生為達標被迫反覆自費修改，甚至出現「用AI寫、用AI測、用AI降重」的「AI與AI魔法對轟」。

針對用戶反映，知網客服人員17日說明，10月24日算法升級後檢測疑似率確實會更高，若對報告單有異議可寄至官方幫助郵箱申請人工覆核，但後續算法是否調整仍不清楚。

澎湃新聞評論以「AI檢測不透明，別又成了知網的一門生意」為文指出，知網不公開判定邏輯與閾值標準形成算法黑箱，若高校將不穩定且「僅供參考」的商業檢測指標納入剛性審核卻由學生自費買單，等於把算法不確定性與畢業壓力轉嫁給學生，變成收割學生的產品。