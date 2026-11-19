「被理髮耽誤的畫家」 河南理髮師碎髮畫關公、項羽紅了
河南漯河一名理髮師華志杰利用每天剪下的碎髮作畫，以尖尾梳和染髮劑完成關公、項羽等作品，因創意獨特而在網路走紅。
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河南漯河一名理髮師華志杰利用每天剪下的碎髮作畫，以尖尾梳和染髮劑完成關公、項羽等作品，因創意獨特而在網路走紅。
河南省漯河市一名37歲理髮師華志杰，利用顧客剪下的碎髮在店內地板作畫，題材包括關公、項羽、長城等，沒有畫筆便以尖尾梳代替，還用染髮劑為作品上色。他的創作曝光後引起關注，顧客得知畫作材料是頭髮後「基本上都很震驚」，網民則稱他是「被理髮耽誤的畫家」。
香港01報導，華志杰1989年出生，在河南省漯河市源匯區經營美髮店，自幼喜歡繪畫及歷史人物，但沒有接受過系統繪畫訓練，作畫純粹出於個人興趣。他平時利用剪髮空檔創作，將每天剪下的頭髮收集起來，鋪在地板上作畫。
華志杰表示，店裡沒有專業畫筆，因此使用尖尾梳作為工具，並以染髮染料替碎髮上色。若要描繪人臉肖像等細節，還必須先用電剪將頭髮修剪得更細碎，才能呈現五官輪廓及畫面細節。
大象新聞引述河南廣播電視台大象新聞官方帳號報導，華志杰已經利用碎髮完成數十幅作品，內容以關羽、項羽等歷史人物，以及長城、迎客松等山水景物為主。不少顧客起初看不出畫作是以頭髮製成，得知創作材料後大感驚訝。
華志杰的碎髮創作始於2024年夏天。當時他看到短影音平台有人使用樹葉、水泥等材料作畫，想到自己每天剪下大量頭髮，直接丟棄覺得可惜，於是嘗試將碎髮作為繪畫材料。
他的第一幅作品是遊戲「黑神話：悟空」的角色形象，花了一個多小時便完成。此後，他持續利用工作空檔創作，逐漸累積數十幅作品。華志杰表示，未來準備將作品裝裱後掛在店內，也會繼續保留這項興趣，閒暇時持續作畫。
因為他不只會剪髮，還會把顧客剪下的碎髮當成創作材料，在店內地板上畫出人物與景物。作品完成度高、題材多元，讓不少人驚訝他其實很有繪畫天分。 他把每天剪下的頭髮收集起來鋪在地板上，沒有畫筆就用尖尾梳代替，並以染髮劑為作品上色。若要畫肖像細節，還會先用電剪把頭髮修得更細碎。 他的創作始於2024年夏天，起因是看到別人用樹葉、水泥作畫，覺得每天剪下的頭髮丟掉可惜而開始嘗試。未來他打算把作品裝裱掛在店內，並持續創作。
精華 FAQ
因為他不只會剪髮，還會把顧客剪下的碎髮當成創作材料，在店內地板上畫出人物與景物。作品完成度高、題材多元，讓不少人驚訝他其實很有繪畫天分。
他把每天剪下的頭髮收集起來鋪在地板上，沒有畫筆就用尖尾梳代替，並以染髮劑為作品上色。若要畫肖像細節，還會先用電剪把頭髮修得更細碎。
他的創作始於2024年夏天，起因是看到別人用樹葉、水泥作畫，覺得每天剪下的頭髮丟掉可惜而開始嘗試。未來他打算把作品裝裱掛在店內，並持續創作。
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