網友質疑尺上1厘米的刻度對應的毫米格數達到12格。（取材自新京報／論文原文截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 湘雅二醫院一篇刊登於國際期刊的論文因單位、圖表與實驗細節多處異常遭質疑，甚至被指疑似AI生成與偽造數據，目前院方和湖南省科技廳已介入調查。

中國中南大學湘雅二醫院一篇刊登於國際醫學期刊的研究論文，近日被網友揪出多處離譜錯誤，包括將湖南省寫成「人類省」、測量尺1公分竟有12個毫米刻度，甚至被質疑以「蝦滑」冒充小鼠腫瘤 。論文疑似由人工智慧（AI）生成，引發學術造假爭議，院方及湖南省科技廳已介入調查。

綜合極目新聞、新京報報導，涉事論文刊登於國際醫學學術期刊「Journal of Translational Medicine」（轉化醫學期刊），該期刊影響因子達9.7。然而，有醫學領域自媒體作者發現，論文從作者單位資訊、實驗圖片到數據分析，均存在令人費解的問題。

其中，作者單位地址竟將湖南省的英文寫成「Human省」，郵遞區號中的數字「1」也誤植為英文字母「I」。

更引人關注的是，論文用來測量小鼠腫瘤的尺子，1公分範圍內竟出現12個毫米刻度，與正常刻度不符。

此外，網友指出，論文中的小鼠腫瘤數據若經換算，密度竟堪比花崗岩，正文結論與圖表曲線也互相矛盾，多處內容被質疑違反基本生物學常識。

甚至有人懷疑，實驗圖片中的小鼠腫瘤可能是以「蝦滑」偽造。由於過去曾有論文因疑似使用馬鈴薯泥冒充移植瘤而遭撤稿，這次「蝦滑充腫瘤」的說法迅速在網路流傳，引發嘲諷。

不過，上述疑點目前均屬網友質疑，尚未獲官方調查證實，論文是否使用AI生成或涉及偽造實驗數據，仍待釐清。

值得注意的是，這篇論文背後還有多項科研經費支持，包括兩項國家自然科學基金、兩項湖南省自然科學基金，以及醫院新進員工科研啟動基金。

極目新聞評論指出，若獲得公共資金支持的研究確實存在造假問題，不僅涉及科研經費使用是否妥當，也令人質疑論文如何通過投稿、編輯初審、同行評議等程序，最終登上國際期刊。

11月17日，湘雅二醫院科研部向記者證實，院方已介入調查。

湖南省科學技術廳監督與誠信處工作人員同日表示，相關部門注意到爭議後，已責成湘雅二醫院展開調查，科技廳也將同步核實論文是否涉及學術不端或科研程序不規範。

記者另向期刊出版商Springer Nature的科研誠信部門，以及論文通訊作者發送電子郵件詢問，截至發稿均未獲回覆。

極目新聞評論認為，醫學研究涉及生命健康，相關單位應逐項釐清論文疑點及審查責任。若查證涉及學術不端，應依法依規追究責任；若只是誤會，也應提出原始實驗資料說明，以維護科研公信力。

論文作者單位信息存在拼寫錯誤。（取材自新京報／論文原文截圖）