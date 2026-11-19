AI寫的？湘雅二醫院論文疑「蝦滑充腫瘤」 1公分變12毫米
湘雅二醫院一篇刊登於國際期刊的論文因單位、圖表與實驗細節多處異常遭質疑，甚至被指疑似AI生成與偽造數據，目前院方和湖南省科技廳已介入調查。
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湘雅二醫院一篇刊登於國際期刊的論文因單位、圖表與實驗細節多處異常遭質疑，甚至被指疑似AI生成與偽造數據，目前院方和湖南省科技廳已介入調查。
中國中南大學湘雅二醫院一篇刊登於國際醫學期刊的研究論文，近日被網友揪出多處離譜錯誤，包括將湖南省寫成「人類省」、測量尺1公分竟有12個毫米刻度，甚至被質疑以「蝦滑」冒充小鼠腫瘤。論文疑似由人工智慧（AI）生成，引發學術造假爭議，院方及湖南省科技廳已介入調查。
綜合極目新聞、新京報報導，涉事論文刊登於國際醫學學術期刊「Journal of Translational Medicine」（轉化醫學期刊），該期刊影響因子達9.7。然而，有醫學領域自媒體作者發現，論文從作者單位資訊、實驗圖片到數據分析，均存在令人費解的問題。
其中，作者單位地址竟將湖南省的英文寫成「Human省」，郵遞區號中的數字「1」也誤植為英文字母「I」。
更引人關注的是，論文用來測量小鼠腫瘤的尺子，1公分範圍內竟出現12個毫米刻度，與正常刻度不符。
此外，網友指出，論文中的小鼠腫瘤數據若經換算，密度竟堪比花崗岩，正文結論與圖表曲線也互相矛盾，多處內容被質疑違反基本生物學常識。
甚至有人懷疑，實驗圖片中的小鼠腫瘤可能是以「蝦滑」偽造。由於過去曾有論文因疑似使用馬鈴薯泥冒充移植瘤而遭撤稿，這次「蝦滑充腫瘤」的說法迅速在網路流傳，引發嘲諷。
不過，上述疑點目前均屬網友質疑，尚未獲官方調查證實，論文是否使用AI生成或涉及偽造實驗數據，仍待釐清。
值得注意的是，這篇論文背後還有多項科研經費支持，包括兩項國家自然科學基金、兩項湖南省自然科學基金，以及醫院新進員工科研啟動基金。
極目新聞評論指出，若獲得公共資金支持的研究確實存在造假問題，不僅涉及科研經費使用是否妥當，也令人質疑論文如何通過投稿、編輯初審、同行評議等程序，最終登上國際期刊。
11月17日，湘雅二醫院科研部向記者證實，院方已介入調查。
湖南省科學技術廳監督與誠信處工作人員同日表示，相關部門注意到爭議後，已責成湘雅二醫院展開調查，科技廳也將同步核實論文是否涉及學術不端或科研程序不規範。
記者另向期刊出版商Springer Nature的科研誠信部門，以及論文通訊作者發送電子郵件詢問，截至發稿均未獲回覆。
極目新聞評論認為，醫學研究涉及生命健康，相關單位應逐項釐清論文疑點及審查責任。若查證涉及學術不端，應依法依規追究責任；若只是誤會，也應提出原始實驗資料說明，以維護科研公信力。
因為論文被發現有多處明顯錯誤，包括把湖南省寫成「Human省」、測量尺刻度異常、圖表與結論互相矛盾，甚至被懷疑用假圖片充當小鼠腫瘤，整體顯得不合常理。 外界主要懷疑這篇論文可能由AI生成，並涉及實驗數據造假或圖片偽造；但這些說法目前都還只是網友質疑，尚未被官方調查正式證實，仍待進一步釐清。 湘雅二醫院科研部已證實介入調查，湖南省科技廳也要求院方核實論文是否涉及學術不端或科研程序不規範，期刊出版方與通訊作者則尚未公開回覆。
精華 FAQ
因為論文被發現有多處明顯錯誤，包括把湖南省寫成「Human省」、測量尺刻度異常、圖表與結論互相矛盾，甚至被懷疑用假圖片充當小鼠腫瘤，整體顯得不合常理。
外界主要懷疑這篇論文可能由AI生成，並涉及實驗數據造假或圖片偽造；但這些說法目前都還只是網友質疑，尚未被官方調查正式證實，仍待進一步釐清。
湘雅二醫院科研部已證實介入調查，湖南省科技廳也要求院方核實論文是否涉及學術不端或科研程序不規範，期刊出版方與通訊作者則尚未公開回覆。
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