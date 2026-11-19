霍啟山(左圖)、娜然(右圖)傳12月12日在香港君悅酒店舉辦婚禮。(取材自Instagram)

香港豪門霍家再傳喜訊！43歲霍啟山近日被爆將迎娶小14歲、擁有俄蒙混血背景的女星娜然，網傳兩人訂於12月12日在香港舉行婚宴，喜帖也在網路流傳。雖然婚訊尚未獲當事人證實，但娜然多次參與霍家聚會，讓外界對這段豪門戀情格外好奇。

霍啟山出身香港知名的霍英東家族，父親是霍震霆，母親則是前港姐冠軍朱玲玲。霍家三兄弟不僅家世顯赫，感情經歷也充滿話題：大哥霍啟剛苦追跳水皇后郭晶晶，二哥霍啟山曾與影星章子怡談姊弟戀，老三霍啟仁則經歷前女友離世風波，最後迎娶泰籍設計師。三兄弟的愛情故事，橫跨體壇、演藝圈與豪門婚姻。

霍啟山喜帖流出：網傳12/12香港君悅辦婚宴

香港霍英東家族近日傳出婚事，霍震霆與朱玲玲的次子霍啟山，被爆將迎娶曾在電影「封神」系列飾演妲己的女星娜然。根據網路流傳的喜帖，兩人預計於12月12日下午在香港灣仔君悅酒店舉行婚宴，喜帖上還印有霍震霆與朱玲玲的名字。

不過，婚訊至今尚未獲得霍啟山、娜然或霍家正式證實。大嫂郭晶晶先前受訪時，也曾否認家族正在籌備婚事。面對外界詢問，霍震霆則表示，兒子的喜事應由兒子本人回答，並未直接證實傳聞。

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多次出席家族聚會 娜然被視為準媳婦

霍啟山與娜然的戀情並非毫無跡象。兩人曾多次被拍到共同出席霍家活動，包括2025年霍啟仁的婚禮、2026年霍震霆80歲壽宴，以及家族義大利旅行。

今年2月，兩人在義大利佛羅倫斯參觀美術館時被網友偶遇，霍啟山還替娜然背包。同行者據傳包括霍震霆、霍啟仁及其泰籍妻子，讓外界猜測娜然已逐漸融入霍家。

娜然曾演出周杰倫「告白氣球」MV，後來憑電影「封神」中的妲己一角走紅。如今與霍啟山傳出婚訊，也讓她再度成為娛樂圈焦點。

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霍家三公子：爺爺創「賣樓花」 媽媽是港姐

霍啟剛、霍啟山與霍啟仁出身香港知名富豪家族，祖父霍英東是香港實業家，事業橫跨房地產、建築及其他產業，也是香港商界極具代表性的人物。

霍英東對香港房地產發展的一項重要影響，是1953年率先推行「賣樓花」制度。所謂賣樓花，就是房屋尚未建成時，建商便開始出售單位，買家先支付訂金，再依約分期付款，概念類似現今常見的預售屋制度。

這種銷售模式讓建商得以提前回收部分資金，減少開發初期的資金壓力，也成為香港房地產市場日後的重要交易方式。

霍英東長子霍震霆長年活躍於體育及公共事務領域，1978年迎娶當時備受矚目的香港小姐冠軍朱玲玲，婚禮轟動香港社會。

兩人婚後育有三名兒子，分別是長子霍啟剛、次子霍啟山及幼子霍啟仁。雖然霍震霆與朱玲玲後來離婚，但三兄弟始終是香港媒體關注的豪門第三代。

大哥霍啟剛：死纏爛打追跳水皇后郭晶晶

霍家長子霍啟剛與中國「跳水皇后」郭晶晶的愛情故事，是三兄弟之中最廣為人知的一段。

兩人2004年在香港歡迎雅典奧運金牌代表團的活動上相識。當時郭晶晶已是奧運冠軍，霍啟剛則對她留下深刻印象，之後積極尋找機會接近。

霍啟剛曾笑稱，自己當年的追求方式就是「死纏爛打」。由於中國國家隊採封閉式訓練，運動員平時不容易與外界接觸，他只能把握公開活動的機會。

得知郭晶晶將赴上海參加一級方程式賽車活動，霍啟剛便特地飛往上海，希望能再次見到她。郭晶晶後來也回憶，霍啟剛經常出現在自己參加的活動中，逐漸讓她留下印象。

霍啟剛(右)與妻子郭晶晶(左)。（視頻截圖）

長跑8年 婚後育有1子2女

霍啟剛與郭晶晶交往約八年後，2012年11月8日在香港註冊結婚，婚後育有一子兩女。

不同於外界對豪門生活的奢華想像，兩人婚後經常以樸實形象示人，陪伴子女出遊、參與家庭活動，也不時在社群平台分享生活點滴。

2026年霍啟剛47歲生日時，還公開郭晶晶替他慶生的照片，感謝妻子一路相伴。從當年積極追求奧運冠軍，到如今成為三個孩子的父親，這段愛情已走過20多年。

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二哥霍啟山：曾戀大4歲章子怡 娛樂圈話題

霍家次子霍啟山曾與國際影星章子怡有過一段備受矚目的戀情。當年霍啟山是21歲的豪門公子，25歲的章子怡則已憑電影「臥虎藏龍」等作品打開國際知名度，兩人相差約四歲的姊弟戀，一度成為香港娛樂圈熱門話題。

傳因豪門「婚後息影」規矩 最終分手

兩人2004年在摩納哥的一場慈善晚宴上相識，同年夏天，兩人被港媒拍到在香港地下停車場激情擁吻，章子怡當時大方迎向鏡頭甜笑，這段戀情隨即引發高度關注。

霍啟山與章子怡2004年在香港停車場被拍到激情擁吻，女方發現鏡頭沒閃躲，還甜笑面對。(取材自微博)

這段戀情持續約兩年，最終以分手收場。外界曾盛傳霍家對演藝圈媳婦有所顧慮，希望章子怡能遵循「婚後息影、相夫教子」的傳統豪門規矩，但女方不願放棄演員生涯，加上聚少離多，兩人最終於2006年和平分手。不過，這些說法主要來自當年媒體傳聞，並非雙方正式確認的分手原因。

網友催婚 張雨霏、陳若琳都被點名

與章子怡分手後，霍啟山的感情生活一直相當低調。隨著大哥霍啟剛迎娶跳水皇后郭晶晶、弟弟霍啟仁也步入婚姻，遲遲未婚的霍啟山成為網友熱議的「黃金單身漢」，屢屢成為網友催婚對象。

2023年杭州亞運期間，他曾被傳積極追求中國游泳奧運金牌得主、「蝶后」的張雨霏。2024年巴黎奧運期間，霍啟山又與前跳水奧運金牌得主陳若琳傳出緋聞。但這些傳聞都未獲得證實。

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老三霍啟仁：前女友離世、曾與楊千霈傳緋聞

相較於兩位哥哥，霍家幼子霍啟仁的感情經歷曾引發更大爭議。霍啟仁在英國留學期間，曾與女友Rebecca Lo交往約五年。兩人後來分手，當年香港娛樂媒體曾報導，霍啟仁疑似與其他女性發展感情，導致戀情出現裂痕。

2012年，Rebecca Lo輕生離世，年僅24歲。事件曝光後，霍啟仁的過往感情關係受到媒體關注，也出現有關他疑似劈腿的報導。

不過，相關感情糾紛主要來自當年媒體與匿名消息人士的說法，並未獲得完整證實。此後，霍啟仁的感情生活仍不時成為娛樂新聞話題，包括曾與台灣藝人楊千霈傳出緋聞，但雙方並無公開確認交往。

迎娶泰籍設計師 豪門幼子成家

霍啟仁與泰籍設計師Namfon在玉龍雪山舉辦婚禮的照片。(取材自微博)

經歷過往感情風波後，霍啟仁逐漸將私人生活轉為低調，後來與泰籍華裔室內設計師南風（Namfon）交往約五年，2024年5月霍啟仁求婚成功，2025年6月由父親霍震霆證實婚訊，並於2025年11 月在雲南玉龍雪山舉行低調婚禮。

這場婚事也成為霍家近年的重要喜事。當時霍啟山與娜然一同出席婚禮，更讓外界注意到兩人的親密關係，猜測娜然已獲得霍家接納。