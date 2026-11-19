良好的家長、教師互動，能為孩子營造穩定安心的學習環境。示意圖，新聞事件當事人；圖為北京一所中學上歷史課的情形。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國校園出現非理性舉報亂象，部分家長將教師產假、勞動教育等正常安排視為問題；教育部則表示將加強澄清正名並依法處理惡意誹謗。

「老師一定要生孩子嗎？能不能保證新老師不懷孕？」中國校園非理性舉報亂象引發關注，部分家長不僅針對原班主任休產假提出質疑，甚至連學校安排學生打掃廁所也投訴「沒錢請保潔嗎？」央視新聞頻道「朝聞天下」15日關注此現象，教育部 教師工作司亦明確提出將規範涉師爭議投訴處理程序，對捏造事實、惡意誹謗教師的行為依法嚴肅處理。

央視新聞「朝聞天下」披露，有小學原班主任休產假、學校安排新教師接任，家長竟在舉報中提出：「老師一定要生孩子嗎？能不能保證新老師不懷孕？」此外，相關小學曾安排學生輪流打掃廁所進行勞動教育，家長未與老師溝通便直接舉報：「老師不能幹嗎？沒錢請保潔嗎？」該小學接訴員陳昱說明：「很多事在孩子看來沒什麼問題」，但家長一聽說便會感到焦慮，甚至覺得受到侮辱。

針對非理性投訴頻傳的成因，首都師範大學一項覆蓋22個省區市、164.4萬個樣本的問卷調查顯示，教師與家長在協同育人上的立場與關注點存在差異。

專家指出，除育人期待錯位、部分家長對教育規律與教師法定權利理解不足外，線上投訴渠道便捷、成本低且缺乏分級甄別機制亦是主因。對此，教育部教師工作司日前在新聞發布會表示，將暢通教師法律諮詢與援助渠道，對涉師不實舉報及時澄清正名並依法追究惡意誹謗責任。

針對教師生育權與教學穩定的現實拉扯，21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，義務教育階段女教師占比接近七成，以2024年福建漳浦縣教育局數據為例，該縣新任教師90%以上為女性，固定編制剛性導致「產假式缺編」成為縣區普遍現象。過去如2013年江蘇高郵二中曾出台「教師懷孕審批制度」引發爭議，遭緊急叫停。

他認為，要求約束教師生育規畫已越過家校權責邊界，教育行政部門除絕不逼迫教師推遲生育外，需完善機動師資編制與搭建統一頂崗師資儲備庫，並引導家長理性看待師資調整。