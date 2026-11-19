「小獨苗」兩個月左右照片。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 李女士連續2年雲認養東北虎卻延遲得知其死亡，認為園方隱瞞死訊與資訊不透明，已提告要求查明真相並象徵性索賠。

花費逾2000元（人民幣，下同，約300美元）連續兩年「雲認養」東北虎，沒想到準備續費時，才得知認養的老虎已死亡兩個多月。事件近日有新進展，認養人李女士因多次與園方溝通未果，已將黑龍江東北虎林園告上法院，請求查明老虎死亡真相，並以象徵性方式索賠共3元。法院已於11月13日正式立案。

據上觀新聞報導，李女士於2023年9月27日認養當年6月出生的東北虎「小獨苗」，支付首年認養費588元；2024年9月29日續約第二年，費用增至1688元，兩年合計支付2276元。

李女士表示，園方原本承諾會方便認養人探望，並定期提供老虎生活近況，但雙方始終沒有簽訂書面認養協議。由於「小獨苗」自2023年9月20日被收回虎舍後，便沒有再到露天區域展出，她只能依靠園方提供消息。然而，兩年期間園方從未主動更新老虎近況，她多次索取照片及生活資訊，也僅取得兩張照片。

據報導，2025年9月底，李女士準備辦理第三年續費，才被工作人員告知「小獨苗」的認養通道已關閉。經反覆追問，才得知老虎早於同年7月20日死亡，距離通知已超過兩個月。

黑龍江東北虎林園於2025年10月15日發布通告，稱經聯合調查組調查，「小獨苗」有既往病史，2023年11月曾出現後肢跛行，2025年3月及6月先後兩次便祕並引發併發症。7月20日早上，「小獨苗」出現呼吸急促、鼻腔流血等症狀，獸醫緊急搶救及採血化驗後，仍未能恢復生命體徵，當日上午10時宣告死亡。園方認定死因為心衰影響其他臟器功能。

不過，李女士不接受這份通告，認為園方只列出病史及死亡當天症狀，卻沒有說明病情與死亡之間的因果關係，也未交代突發急症的真正誘因。她要求園方提供剖檢結果、醫療及飼養紀錄、身體檢查資料，並公開認養費的具體用途及資金流向。

報導稱，根據民事起訴狀，李女士此次以服務合同糾紛提告，要求園方返還認養費1元、賠償維權支出1元及精神損害撫慰金1元，另要求園方就隱瞞死訊及未履行資訊回饋義務公開道歉，並追究相關責任人的責任。

代理律師常莎表示，案件核心在於保障認養人的知情權，查明老虎死亡的真實原因。她指出，「雲認養」原意是拉近公眾與野生動物的距離，但相關運作仍有不夠規範之處，希望透過案件審理，推動行業更加透明。

「小獨苗」兩個月左右照片。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）