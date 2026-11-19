AI短劇席捲各大社群平台，浙江有女子投資短劇，但收益慘澹；示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江女子以30萬元投資網劇3%收益權，因上線後分帳僅17.17元，依保底回購條款向出品方求償，法院最終判公司回購並返還本金。

砸下30萬元投資網劇，上線5個月分帳竟只有17.17元。浙江一名楊姓女子以30萬元(約4.5萬美元)買下某網劇項目3%收益權份額，未料網劇收益慘澹，她依約要求出品方某公司回購遭拒並訴諸法院；浙江象山縣法院近日作出一審判決，判令某公司回購該3%投資份額並支付回購款30萬元。

紅星新聞報導，這起網劇投資糾紛始於2024年5月8日，楊女與某公司法定代表人孫某透過某平台溝通並簽訂「5月8日協議」，由楊女支付30萬元取得案涉網劇3%收益權份額，協議明確約定若網劇上映後分帳金額低於投資本金，公司須無條件回購。

然而該網劇於2026年3月5日上映後，3月至7月每月總收益依序僅155.39元、139.61元、104.51元、95.12元及77.7元，累計總收益僅572.33元，按3%計算楊某應得分帳僅17.17元。

面對楊女請求回購，某公司辯稱開發成本高達700餘萬元、估值1000萬元符合行情，且雙方落款2024年5月9日的協議已刪除回購條款。

法院審理認為，聊天紀錄、PDF文本與銀行轉帳憑證相互印證，足以證明雙方就包含「保底回購條款」的「5月8日協議」達成合意且楊女已付款，某公司無法合理解釋為何在收款後單方面刪除條款，加上短劇收益集中於上線初期且呈持續下滑，回購條件已成就，據此判令某公司支付30萬元回購款。