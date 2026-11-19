浙江女砸30萬投資網劇 上線5個月僅分帳17.17元
浙江女子以30萬元投資網劇3%收益權，因上線後分帳僅17.17元，依保底回購條款向出品方求償，法院最終判公司回購並返還本金。
AI摘要
文章摘要整理：
浙江女子以30萬元投資網劇3%收益權，因上線後分帳僅17.17元，依保底回購條款向出品方求償，法院最終判公司回購並返還本金。
砸下30萬元投資網劇，上線5個月分帳竟只有17.17元。浙江一名楊姓女子以30萬元(約4.5萬美元)買下某網劇項目3%收益權份額，未料網劇收益慘澹，她依約要求出品方某公司回購遭拒並訴諸法院；浙江象山縣法院近日作出一審判決，判令某公司回購該3%投資份額並支付回購款30萬元。
紅星新聞報導，這起網劇投資糾紛始於2024年5月8日，楊女與某公司法定代表人孫某透過某平台溝通並簽訂「5月8日協議」，由楊女支付30萬元取得案涉網劇3%收益權份額，協議明確約定若網劇上映後分帳金額低於投資本金，公司須無條件回購。
然而該網劇於2026年3月5日上映後，3月至7月每月總收益依序僅155.39元、139.61元、104.51元、95.12元及77.7元，累計總收益僅572.33元，按3%計算楊某應得分帳僅17.17元。
面對楊女請求回購，某公司辯稱開發成本高達700餘萬元、估值1000萬元符合行情，且雙方落款2024年5月9日的協議已刪除回購條款。
法院審理認為，聊天紀錄、PDF文本與銀行轉帳憑證相互印證，足以證明雙方就包含「保底回購條款」的「5月8日協議」達成合意且楊女已付款，某公司無法合理解釋為何在收款後單方面刪除條款，加上短劇收益集中於上線初期且呈持續下滑，回購條件已成就，據此判令某公司支付30萬元回購款。
核心爭議在於雙方是否成立含保底回購條款的投資協議，以及網劇收益未達本金時，公司是否必須依約回購楊女持有的3%收益權份額。 該網劇上線5個月後，總收益僅572.33元，依楊女持有的3%份額計算，她實際應得分帳只有17.17元，明顯低於30萬元投資本金。 法院認為聊天紀錄、PDF文本與轉帳憑證可相互印證，證明雙方已就含回購條款的協議達成合意，且公司無法合理說明事後刪除條款，故認定回購條件已成就。
精華 FAQ
核心爭議在於雙方是否成立含保底回購條款的投資協議，以及網劇收益未達本金時，公司是否必須依約回購楊女持有的3%收益權份額。
該網劇上線5個月後，總收益僅572.33元，依楊女持有的3%份額計算，她實際應得分帳只有17.17元，明顯低於30萬元投資本金。
法院認為聊天紀錄、PDF文本與轉帳憑證可相互印證，證明雙方已就含回購條款的協議達成合意，且公司無法合理說明事後刪除條款，故認定回購條件已成就。
上一則
蔡天鳳命案 前公公哭認「由我分屍、肢解」為2兒子脫罪
下一則