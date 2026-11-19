張雪機車6冠王車手德比斯捐出冠軍獎盃 拍賣後幫年輕騎手圓夢
WSBK六冠王德比斯捐出冠軍獎盃與53號賽車拍賣，所得將改為資助中國年輕騎手，張雪機車也因奪冠熱度帶動銷售大增。
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WSBK六冠王德比斯捐出冠軍獎盃與53號賽車拍賣，所得將改為資助中國年輕騎手，張雪機車也因奪冠熱度帶動銷售大增。
張雪機車旗下法國車手、本賽季WSBK六冠王德比斯18日抵達重慶，此次來渝還帶來了自己的一座冠軍獎盃用來拍賣，相關所得將幫助中國年輕騎手。德比斯說：「幫年輕騎士實現夢想，也是回饋中國給我的一切，很有意義。」
快科技報導，依照張雪機車先前的安排，在11月22日的嘉年華活動上，將拍賣德比斯駕駛的53號冠軍賽車及冠軍獎杯，拍賣所得及嘉年華全部門票收入，將全部用於資助中國小車手成長。若拍賣款比較理想，官方也考慮為小車手搭建平台及訓練通道。
值得一提的是，這筆拍賣款最初的去向並非小車手培養。早在今年5月，張雪就宣布季末拍賣53號真實賽車及獎盃、所得全數捐給韓紅愛心慈善基金會。11月10日，張雪宣布安排變更，稱先前的許諾失效，款項改為資助中國小車手。
而德比斯是張雪機車本季的最大功臣，2024年賽季結束後，他所在的義大利Evan Bros車隊與雅馬哈解約、轉投張雪機車，德比斯隨隊留任，座駕也從雅馬哈換成了張雪賽車。
2026年賽季，他駕駛53號ZXMOTO 820RR-RS賽車徵戰WSBK WorldSSP組別，一舉拿下六個分站冠軍，3月葡萄牙站奪冠，創造中國品牌首次在WSBK奪冠的歷史；
此後又在匈牙利站登頂、捷克站兩回合全勝、米薩諾站最後一圈絕殺奪冠。本季他最終以年度車手亞軍收官，張雪機車也拿下製造商年度第三。
而成立剛滿兩年的張雪機車也憑這波冠軍熱度出圈，張雪先前透露，奪冠後產品銷售成長兩倍以上。
他帶來自己的一座冠軍獎盃，並配合11月22日嘉年華活動進行拍賣，相關所得將用於資助中國年輕騎手成長，也可能延伸到訓練平台與培養通道。 今年5月時，張雪原本宣布季末拍賣53號真車與獎盃，所得全數捐給韓紅愛心慈善基金會；但11月10日改變安排，將款項轉為直接資助中國小車手。 德比斯在2026年賽季駕駛53號ZXMOTO 820RR-RS征戰WSBK WorldSSP，拿下6個分站冠軍，並創下中國品牌首次在WSBK奪冠的歷史，最終以年度車手亞軍收官。
精華 FAQ
他帶來自己的一座冠軍獎盃，並配合11月22日嘉年華活動進行拍賣，相關所得將用於資助中國年輕騎手成長，也可能延伸到訓練平台與培養通道。
今年5月時，張雪原本宣布季末拍賣53號真車與獎盃，所得全數捐給韓紅愛心慈善基金會；但11月10日改變安排，將款項轉為直接資助中國小車手。
德比斯在2026年賽季駕駛53號ZXMOTO 820RR-RS征戰WSBK WorldSSP，拿下6個分站冠軍，並創下中國品牌首次在WSBK奪冠的歷史，最終以年度車手亞軍收官。
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