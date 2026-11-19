張雪機車旗下法國車手、本賽季WSBK六冠王德比斯。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要 文章摘要整理： WSBK六冠王德比斯捐出冠軍獎盃與53號賽車拍賣，所得將改為資助中國年輕騎手，張雪機車也因奪冠熱度帶動銷售大增。

張雪機車 旗下法國車手、本賽季WSBK六冠王德比斯18日抵達重慶，此次來渝還帶來了自己的一座冠軍獎盃用來拍賣 ，相關所得將幫助中國年輕騎手。德比斯說：「幫年輕騎士實現夢想，也是回饋中國給我的一切，很有意義。」

快科技報導，依照張雪機車先前的安排，在11月22日的嘉年華活動上，將拍賣德比斯駕駛的53號冠軍賽車及冠軍獎杯，拍賣所得及嘉年華全部門票收入，將全部用於資助中國小車手成長。若拍賣款比較理想，官方也考慮為小車手搭建平台及訓練通道。

值得一提的是，這筆拍賣款最初的去向並非小車手培養。早在今年5月，張雪就宣布季末拍賣53號真實賽車及獎盃、所得全數捐給韓紅愛心慈善基金會。11月10日，張雪宣布安排變更，稱先前的許諾失效，款項改為資助中國小車手。

而德比斯是張雪機車本季的最大功臣，2024年賽季結束後，他所在的義大利 Evan Bros車隊與雅馬哈解約、轉投張雪機車，德比斯隨隊留任，座駕也從雅馬哈換成了張雪賽車。

2026年賽季，他駕駛53號ZXMOTO 820RR-RS賽車徵戰WSBK WorldSSP組別，一舉拿下六個分站冠軍，3月葡萄牙站奪冠，創造中國品牌首次在WSBK奪冠的歷史；

此後又在匈牙利站登頂、捷克站兩回合全勝、米薩諾站最後一圈絕殺奪冠。本季他最終以年度車手亞軍收官，張雪機車也拿下製造商年度第三。

而成立剛滿兩年的張雪機車也憑這波冠軍熱度出圈，張雪先前透露，奪冠後產品銷售成長兩倍以上。