張雪機車董事長張雪。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 張雪機車宣布高薪徵求造型設計師，成熟作品者可獲翻倍薪資，但外界同時質疑錄取標準、競業限制與實際落地可行性。

張雪機車 董事長張雪18日發布影片，稱公司正在大量招募造型設計師。目前該類人才缺口很大，對於自備成熟作品的設計師，可以直接給予翻倍薪資。

快科技報導，他在影片裡直白地說：「現在100(人民幣)就給200，現在500就給1000，我說的是萬。」 張雪還放話，如果給到這樣的待遇依舊招不到合適的人才，那就是自己的八字有問題。

觀察者網報導，不少網友表示願意給成熟設計師高薪，是尊重設計價值，機車行業能落地的好造型確實稀缺；還有人提到這家企業曾經借錢給員工發工資，相比很多只會畫大餅的公司，看起來誠意更足。

大量網友則保持審慎質疑，認為評判「優秀作品」的標準完全由老闆說了算，沒有清晰客觀標尺，大概率只有極少數頂尖從業者能夠達標；還有人懷疑這是流量營銷，投遞簡歷之後，正式錄取通知很可能和口頭承諾落差巨大，績效、考核條款相加，就高薪很難。還有網友結合校招薪資反差提出看法：企業高薪只搶龍頭成熟人才，應屆生待遇提升有限，新人很難分到紅利。

許多業界人留言提到，機車造型設計師圈很小，成熟人才大多還簽有競業協議，挖人的成本和法律風險都很高；機車造型不是單純畫圖，還要兼顧工程落地、風阻、量產，能獨立完成整車落地的設計師本身就很稀缺。

關於招募這件事，先前張雪曾在重慶大學舉行過校招宣講，公布的薪酬方案當時也引發討論。公告顯示，面向重大等985、211院校應屆生，研發年薪區間為12萬至15萬元，非研發年薪10萬到12萬，配套六險一金、員工食堂，加班費另計。

同時設定漲薪機制，多數員工隔年可漲薪20%，績效前10%的員工漲幅可達50%，研發人員還享有購車半價福利。

但該薪資水準並沒有打動在場學生，不少應屆生認為待遇有點低，並指重慶大學車輛、機械專業實力強勁，同專業很多畢業生手握比亞迪、賽力斯等新能源車企錄取通知，年薪普遍在20萬至35萬，兩相比較，張雪機車給出的校招薪資競爭力明顯不足。