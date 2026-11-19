「豹警官」的現狀。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川攀枝花明星金錢豹「豹警官」因復胖再度引發關注，園方表示牠已19歲，重點是保持健康與營養，而非刻意減肥。

四川攀枝花公園動物園的明星金錢豹「豹警官」，近日因圓滾滾的體態再度在網路刷屏，不少遊客發現牠似乎又胖回原形。面對外界對其身材的關注，園方負責人張松文回應表示，這隻金錢豹今年已19歲，相當於人類70、80歲的高齡，現階段最重要的是穩住健康與營養，因此不宜刻意減肥。

根據紅星新聞報導，記者17日實地走訪動物園發現，「豹警官」正安靜趴在舍內休息，偶爾慢悠悠起身舒展身子，飼養員還特意在旁放置圓球玩具引導牠適度活動，進行「佛系健身」。

張松文解釋，動物跟人一樣年齡大了皮膚就會鬆弛，「這個階段最重要的是穩住狀態、保障健康，不僅不能少吃，還得營養到位」，園方並未刻意秤重監測，只要精神在線、體重平穩就是最好的狀態。目前牠每天固定進食1斤多牛肉並輪換雞肉，近期剛完成的體檢指標也相當穩定。

「豹警官」圓潤的近況曝光後，隨即引發網友熱烈討論，許多人拍下牠慢悠悠散步的影片，笑稱「花紋都撐開了」、「減肥計畫宣告失敗」；也有去過該動物園的網友打趣表示，別的動物園追求讓動物保持野性，這裡卻是「讓每一隻動物都圓得各有特色」，就連園內的黑熊也胖到脖子幾乎消失，禿鷲更是毛光水滑，讓網友忍不住感嘆「這裡連禿鷲都不禿了」。

這隻金錢豹本名「攀豹豹」、小名「貓咪」，2024年3月因體態與神情極似動畫「動物方城市」中的「豹警官」一夕暴紅，帶動動物園入園客流量猛增，更在2025年4月獲攀枝花文旅正式聘任為「攀枝花文旅榮譽局長」，暱稱「豹局長」。

「豹警官」走紅初期，曾有不少網友呼籲幫牠減肥，園方當時為此拆除隔間圍欄，將豹館擴容至45平方米的「一室一廳大房子」，使活動場地擴大一倍，2025年2月媒體探訪時其瘦身效果一度相當明顯；如今隨著牠步入高齡，園方已將照護重心轉為安享晚年與營養均衡。