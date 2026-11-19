豆包被畫13個雞蛋難倒了。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 豆包因無法畫對13顆雞蛋登上微博熱搜，網友實測其他AI生圖模型也常出現數量錯誤，反映生成式AI在精準計數與細節控制上的限制。

近日有網友測試讓豆包生成「13顆雞蛋 」的圖片時，出現連續糾錯十幾次仍數不對的情況，「豆包被13個雞蛋難倒」相關話題登上微博 熱搜；隨後網友進一步實測千問、元寶等主流生圖模型，也同樣畫不準數量，反映出目前AI生圖技術在精確計數上的共通性短板。

根據微博熱搜與社群平台實測資訊，有網友在AI模型「豆包」輸入提示詞，要求豆包產生「盒子裡有13顆雞蛋」或「13個雞蛋散放在廚房木桌上」的圖片，結果產出的數量卻在9個、11個、12個、14個、17個與18個之間反覆偏差。令測試者哭笑不得的是，即便連續糾錯十幾次，豆包在對話過程中認錯極快，但重新生成的圖片依然數不對數量。

這場「數雞蛋大考」迅速在網路社群掀起熱議與趣味實測潮。許多網友貼出截圖調侃，「這是當天最好笑的熱搜」，形容豆包「認錯快但改不對」；也有網友拿其他AI工具測試並留言表示，「不只豆包，千問也不行，都是給14個雞蛋」，更發起「哪家AI能畫對13個雞蛋」的討論，直呼AI雖然能寫能畫，但一較真數字就露餡。

背景原理顯示，AI繪圖並非真的「會數數」，而是靠看圖聯想找感覺。由於現實生活中的雞蛋盒多為12格設計，AI在訓練過程中見多了12顆雞蛋的畫面，一提到雞蛋便容易慣性畫出12個；且業界普遍指出AI生圖在面對數量超過8個物體時，精準度便會大幅下降。

這起看似趣味的熱搜事件，也折射出當前生成式AI的技術限制。AI雖擅長語意理解與視覺聯想，卻不擅長精確計算，也提醒大眾在把AI當作好幫手的同時，遇到需要嚴格精準的環節仍得靠自己把關。

豆包被畫13個雞蛋難倒了。(取材自微博)

豆包被畫13個雞蛋難倒了。(取材自微博)

豆包被畫13個雞蛋難倒了。(取材自微博)