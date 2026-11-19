海南自貿港的開放紅利轉化為境外遊客可感的便利。圖為遊客在cdf三亞國際免稅城選購化妝品。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 海南透過免簽擴容、離島免稅升級與航線網絡擴張，推動入境遊快速成長，同時帶動醫療康養、教育與海洋旅遊等新興消費場景升溫。

免簽入境、離島免稅購物、醫療康養之旅，正將海南自貿港的開放政策紅利轉化為境外遊客可感可及的便利。今年前十個月，海南接待入境遊客161.97萬人次，同比增長43.2%，入境遊成為最亮眼增量。

中新社報導，免簽擴容、航線加密，促進入境遊熱力攀升。加上免簽政策，海南免簽覆蓋國家已達88個；離島免稅享惠對象拓展至離境旅客；第七航權客運航線實現常態化運營，跨境航線網絡加快織密…政策紅利加快釋放，轉化為入境遊持續升溫的底氣。

市場熱度背後是全球通航合作與推廣網絡的持續搭建。當前，海南已開通80多條入境航線，在全球18個國家和地區設立運營44家旅遊推廣辦事處；與港澳及16個省市、15個地方建立一程多站合作機制，常態化開展「請進來、走出去」推廣活動，並組建覆蓋39個國家和地區的近百人「國際旅遊推薦官」團隊。

依託開放基礎，海南聚力打造免稅購物、高端醫療、留學海南三張特色消費名片，更新消費場景。

免稅購物擴容提質，享惠對象擴至離境旅客，品類擴至47類，鞋帽等六類國貨入駐，島內居民日用消費品免稅店分批落地。據海口海關披露，今年前十個月，海南離島免稅購物金額276.6億元（人民幣，下同，約41.48億美元），購物人數410.1萬人次，分別同比增長12.5%、8.9%。

高端醫療旅遊方面，海南聚焦高端診療、康復養護、醫美抗衰、中醫藥康養、健康研學等業態，推出六大類33條醫療旅遊線路。今年前三季度接待醫療旅遊86.4萬人次，同比增長84.6%。

另外，海南陵水黎安國際教育創新試驗區已引進海內外知名院校30所，獲批中外合作辦學機構（項目）24個。預科培訓、研學旅行、短期訪學等教育消費場景持續拓展。

今年前三季度，海南海洋旅遊接待遊客1238.3萬人次、實現旅遊總收入403.7億元，同比分別增長9.3%、11.4%，衝浪、潛水等體驗項目吸引遊客超150萬人次。