2017年11月10日搜狗在紐交所上市11月9日，在美國紐約證券交易所，搜狐公司董事局主席兼首席執行官張朝陽（前右一）、搜狗首席執行官王小川（前右三）敲鐘慶祝搜狗股票正式開始交易。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 張朝陽表示搜狐無力投入大模型競賽，當前重心放在社交業務，並強調AI雖能提升效率，卻無法取代人與人的教育交流。

面對外界質疑搜狐在AI浪潮中「躺平」，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽坦言「大模型投入太大，搜狐沒資源做這件事」，目前公司著重發展社交板塊，並堅定指出AI雖能在數學方面「拳打腳踢」，但對於物理學的終極問題「依然破解不了」。

上觀新聞報導， 這場由「熒光實驗室」進行的專訪，回顧了搜狐自1998年靠導航起家，陸續打造門戶、孵化搜狗、推出搜狐視頻與暢遊遊戲的發展歷程。

對於當前互聯網企業競逐AI大模型，張朝陽直言搜狐沒資源投入，目前著重社交板塊是基於他「幾十年來對於互聯網基本特徵的一種信仰」；聊起張一鳴、梁文鋒等新一代互聯網創業者，張朝陽微笑感慨：「江山代有人才出，各領風騷多少年。」

報導指出，身為清華大學物理系學士、麻省理工學院物理學博士的張朝陽，近5年來透過《張朝陽的物理課》持續進行物理科普。

他表示：「科學是沒有功利的，科學是哲學也是人文，而教育一定要人跟人交流，效率才是最高的。」並認為這是AI永遠無法替代之處。針對AI在物理領域的界線，他堅定地說：「雖然AI能夠大大地改善研究效率，但是對於物理學的終極問題，它依然破解不了。」

談及當下年輕人焦慮攀比，他說明不要攀比，「人的成長是需要時間的」，並分享自己每天三四點起床的「分段睡眠法」：夜裡先睡3小時，起床1至2小時，早晨3至4點起床，到早上6至7點再睡一覺。