內蒙古作家協會原秘書長斯琴高娃逝世。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 內蒙古作家協會證實蒙古族女作家斯琴高娃於13日辭世，享年93歲，消息因同名引發熱搜誤會，網友紛紛提醒「此斯琴高娃非彼斯琴高娃」。

「斯琴高娃逝世」衝上網路熱搜，一度讓不少網友誤以為是現年76歲的知名演員斯琴高娃。內蒙古作家協會17日發布訃告，證實辭世者是蒙古族女作家、內蒙古作家協會原秘書長斯琴高娃，她已於13日與世長辭，享年93歲，網友隨即紛紛留言提醒「此斯琴高娃非彼斯琴高娃」。

澎湃新聞報導，這位畢生深耕蒙古族文學的作家斯琴高娃，1933年9月生於內蒙古哲裡木盟科爾沁左翼中旗，1947年年僅14歲便參軍成為解放軍 騎兵文藝戰士，先後在烏蘭浩特內蒙古軍政大學、晉察熱遼魯藝學院學習，並曾任內蒙古軍區文工團演員。

1953年9月她從部隊轉業至內蒙古自治區政府監察廳、黨委監察委員會及黨委宣傳部等單位工作，1956年加入中國共產黨，1959年9月入內蒙古大學中文系漢語專業深造，1966年調往內蒙古電影製片廠，1978年轉任內蒙古文聯，離休前擔任內蒙古作家協會秘書長，亦為中國作家協會會員及內蒙古作家協會理事。

斯琴高娃蒙漢文兼通，1956年開始發表作品，1985年加入中國作家協會，曾與丈夫敖德斯爾共同創作長篇小說《騎兵之歌》、《血和淚的愛》，中篇小說《遺囑》、《雲青馬》、《狗墳》，以及短篇小說《小路》、《烏蘭托婭的開始》；她同時翻譯《新春曲》、《老車夫》、《風，在草原上吹過》、《歡樂的除夕》、《井邊上》、《含淚的笑聲》等多部蒙古文作品，其中《小鋼蘇和》曾獲建國30周年兒童文學評獎三等獎。

由於與現年76歲、1986年隨丈夫華裔音樂家陳亮聲加入瑞士國籍的演員斯琴高娃同名同姓，消息傳出後大陸網友直呼：「剛看到『斯琴高娃逝世』的熱搜，第一反應是不是心裡咯噔一下？別慌，此斯琴高娃非彼斯琴高娃。」「不是那個演員！」「別搞錯了，是作家」。