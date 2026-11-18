女出租車司機向博主介紹當地的情況。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅兩當縣因「全縣僅有5輛出租車」的影片在網路爆紅，點讚數達2.8萬並引發慢活話題，官方也出面澄清人口與交通狀況。

全縣僅有5輛出租車 的小城意外在網路暴紅。一名旅遊博主16日在社交平台分享甘肅 省隴南市兩當縣影片，點讚數高達2.8萬，甚至超越當地城鎮人口總數，讓兩當縣一夕之間成為網友嚮往的慢活天堂。兩當縣交通運輸局工作人員證實，目前縣城只有一家出租汽車公司，全縣確實僅有5輛出租車在營運，而統計數據則顯示全縣常住人口為3.75萬人。

上游新聞報導，這波網路熱議源於該名博主發帖稱「在這裡我感受到了很多美好」，並曬出一名女司機一邊開車一邊介紹當地悠閒生活節奏的影片，更提及發現這是一座常住人口不到1萬、只有5輛出租車的小城。截至17日，該影片已獲2.8萬個點讚、5000餘次收藏及超過1500條評論，不少四川、陝西等地網友紛紛留言，更有網友調侃「我現在住的小區有兩萬人，太吵」。

針對影片引發的「人口不到1萬」與「只有5輛出租車」討論，兩當縣交通運輸局與文廣旅局工作人員17日均表示已刷到該影片。交通運輸局工作人員證實全縣確實只有5輛出租車營運；而根據兩當縣統計局2026年6月3日發布的《2025年兩當縣國民經濟和社會發展統計公報》，2025年末全縣常住人口為3.75萬人，其中城鎮人口1.97萬人。

報導指出，兩當縣文廣旅局工作人員介紹，地處陝甘川交界秦嶺山區的兩當四季皆宜旅遊，尤其秋季山上紅楓景色漂亮，遊客可前往兩當兵變紀念館、雲屏三峽自然風景區及張果老養生文化旅遊景區，並品嘗洋芋攪團、麵皮、柴火雞、雲屏蜜酥等特色美食。

視頻顯示，縣城裡有免費公交。(視頻截圖)