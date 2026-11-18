「烤全羊」端上桌竟幾乎只剩羊骨架。(取材自百姓關注)

AI摘要 文章摘要整理： 四川綿陽平武縣一間民宿被指1600元烤全羊幾乎只剩骨架，遊客剔肉不到1兩；店家稱火候過乾並已提賠，官方介入調查。

花1600元(約240美元)預訂「烤全羊」，端上桌竟幾乎只剩羊骨架。四川綿陽一名遊客張女士17日在平武縣一間民宿用餐時，發現剝離下來的羊肉重量竟不到一兩；涉事民宿回應稱上桌的是整隻羊，只是「烤製時火候偏大偏乾」，事後提出賠付500元遭拒，平武文旅部門已介入調查核實。

百姓關注報導，這起消費糾紛發生於17日，張女士與朋友前往四川綿陽平武縣旅遊，入住當地一間民宿時預訂了價值1600元的烤全羊。然而實際用餐時，張女士發現滿滿一大盤烤全羊端上桌後幾乎全是骨架，剔除骨頭後能吃的羊肉重量不到一兩，與原本預期嚴重不符，隨即在網路引發熱議，有網友調侃這「分明是烤羊骨架標本」、「這隻羊生前必定身材極致纖瘦，經過店家爐火淬煉，直接完成脫脂提純」、「店家主打一個吃骨不吃肉，賣的是山野風乾骨藝術品」。

面對遊客質疑，涉事民宿17日回應表示，端上桌的確實是整隻羊，只是烤製時火候偏大偏乾，並說明事發後已為遊客贈送價值300元的烤雞及多道配菜。

民宿店主指出，遊客當時並未提出異議，還正常用餐並打包剩餘食物；事件曝光後，店主主動提出賠付500元，但遭到遊客拒絕。平武文旅部門對此回應，已收到遊客的相關情況反映，相關部門目前正針對該起消費糾紛展開調查核實。

遊客稱剝離下來的羊肉重量竟不到一兩。（視頻截圖）