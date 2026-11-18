中國籍女子神情恍惚、拒絕溝通。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 一名20多歲中國女子在肯亞北部遊蕩並接近獅子、鬣狗出沒區，遭村民攔阻後送警署安置，警方確認其入境合法且家屬已知情。

一名20多歲中國女子獨自闖入非洲肯亞北部圖爾卡納郡（Turkana County）有獅子、鬣狗出沒的荒蕪灌木林區，當地居民見她神情恍惚、眼看就要步入猛獸地帶，只能合力將她抬上警車送往警署照料。當地警方核查確認，該女子持有效中國護照 並透過合法探險計畫（adventure program）入境、並未走失，目前安置於洛德瓦爾警察局等待中國大使館 聯繫，家屬亦已確認知曉其行蹤。

當地居民給予幫助時，中國籍女子激烈掙扎。(視頻截圖)

香港 01報導，這起在網路上瘋傳的驚險救援畫面，起因於該名女子早於11月11日前後便攜帶隨身背囊在洛德瓦爾市鎮各處遊蕩，期間顯得極為恐懼、疲倦且曾露宿戶外。

當地居民一度擔心她是迷路或患有身心障礙的未成年少女，遂拍片上傳網路呼籲尋找其家人；當地圖爾卡納商會成員與居民曾先後嘗試使用英語、斯瓦希裡語（Kiswahili）以及手機翻譯軟體與其交談，甚至在Zoom網路通話中尋求懂中文人士協助，但女子始終保持緘默並抗拒接觸。

由於洛德瓦爾地處乾旱荒蕪地帶，向外延伸的灌木林區不僅水源匱乏、日間氣溫常年逼近40度，更常有鬣狗、獅子等掠食性猛獸出沒。當地村民發現她持續走向危險區域後上前攔阻，惟女子神情恍惚、拒絕溝通，更因誤以為遭人欺負或綁架，在居民伸出援手時激烈掙扎，居民最終只能在警車抵達時強行合力將其抬入車廂送往警署照料。

警方經核查後確認她20多歲、持有效中國護照並透過合法的探險計畫入境肯亞，並非走失，目前人在洛德瓦爾警察局情況穩定，當地消息人士也已聯繫上她的父母。

當地居民給予幫助時，中國籍女子激烈掙扎。(視頻截圖)

中國籍女子神情恍惚、拒絕溝通。(視頻截圖)

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