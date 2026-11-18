王羽佳的桀驁，與一向習慣的古典音樂的內斂、優雅「格格不入」。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 王羽佳北京站演出遲到17分鐘登台，主辦方稱其在琴房找感覺；加上香港站臨時刪減曲目並退款，巡演爭議持續延燒。

美籍華裔 鋼琴家王羽 佳近期展開亞洲巡演，繼日前香港 站音樂會於演出當天臨時刪減曲目、導致主辦方事後向購票觀眾退款後，11月16日晚間王羽佳與馬勒室內樂團在北京國家大劇院的演出，又因遲到17分鐘才登台，引發不滿。

根據極目新聞報導，當天音樂會台上樂團和台下觀眾面面相覷，等待王羽佳登場。工作人員上台向觀眾解釋，演奏家尚未調整到最佳狀態，「在琴房找感覺」。音樂會尚未完全結束， 相關情況已在社交平台上引起討論，部分觀眾質疑「哪有這樣搞的」。不過，當晚音樂會上，王羽佳以「自彈自指」詮釋了布拉姆斯第一、第二鋼琴協奏曲，仍非常精彩，但經過接連風波後，在部分觀眾心中埋下疑問。

在此之前，王羽佳巡演已多次出現節目調整。北京站與上海站均提前公布曲目變更；而在香港站音樂會，則在演出當天才臨時刪減曲目。據現場觀眾反映，王羽佳當晚實際上場時間不足半小時，主辦方隨後退款。

針對香港站刪減曲目一事，經紀公司日前透過微信公眾號刊出特稿，公開王羽佳本人的回覆。內容指出，藝術家本人、巡演經紀公司Askonas Holt與巡演落地方之間，對於演出的強度與質量存在分歧，且未能達成一致，最終導致香港站臨場刪減曲目。

據報導，王羽佳部分說法也引起討論，包括「人們竟然無法享受我所能奉獻的一切」、「顯然，我未能打動人們心中那屬於崇高音樂的神聖部分，遇見的只有貪婪的自以為是。」她同時寫道：「我拒絕做替罪羊，拒絕被當作商品。正如斯多葛學派所說：如果你付出的一切仍然不夠，那就奉上你的缺席。」

1987年出生於北京的王羽佳，自幼習琴，先後就讀於中央音樂學院及美國柯蒂斯音樂學院，分別師從凌遠與鋼琴教育家加里·格拉夫曼，與鋼琴家郎朗同門。2007年，她因臨時頂替鋼琴家阿格里奇與波士頓交響樂團合作而受到國際樂壇矚目。

王羽佳現為德意志留聲機（DG）獨家簽約藝術家，2024年憑藉專輯「The American Project」獲得葛萊美「最佳古典器樂獨奏獎」，成為首位獲得該獎項的中國鋼琴家，亦曾入選「留聲機」評選的「史上50位最偉大的鋼琴家」名單。

這些年來，王羽佳耀眼才華始終與爭議並存。美麗張揚不重樣的裙子搭配超高的高跟鞋、90度的「閃電鞠躬」，她的桀驁、與眾不同，與古典音樂一向讓人感覺得的內斂、優雅，似乎格格不入。

王羽佳此前接受採訪畫面。(取材自極目新聞)

音樂會開場已有17分鐘，台上樂團和台下觀眾面面相覷，等待鋼琴家登場。(取材自極目新聞)