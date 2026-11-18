AI摘要 文章摘要整理： 第14屆中博會將於11月21日至23日在鄭州登場，聚焦中部6省優勢與產業對接，並首次舉辦高層座談會推動區域崛起。

中國商務部 副部長兼國際貿易談判副代表淩激16日在北京表示，第14屆中國中部投資貿易博覽會（下稱中博會）將於11月21日至23日在河南 省鄭州 市舉行，主題為「共建三基地一樞紐，推動中部地區加快崛起」。

中新社報導，中博會是為落實國家區域發展戰略專門設置和成立的重要展會平台，該展會始終以服務中部地區崛起為使命，每兩年在中部六省輪流舉辦一次。

淩激在國新辦記者會上介紹，本屆中博會首次舉辦中部地區加快崛起高層座談會，中部六省將圍繞落實中部崛起戰略共同協商發展新舉措。商務部將舉辦「投資中國．選擇經開」專題活動，積極推動中部地區國家級經開區探索創新發展路徑。中部六省將立足比較優勢，舉辦智能製造、生物醫藥、新型材料等十場產業推介活動。

河南省常務副省長張敏表示，中部六省以中國全國約十分之一的陸地國土面積，承載約四分之一的人口數量，創造約五分之一的經濟總量。本屆中博會將聚焦六省發展優勢，籌辦十場產業對接活動，涵蓋智能製造、現代食品、超硬材料、智能網聯新能源汽車、電子信息、生物醫藥等重點產業鏈群。

本屆中博會目前已邀請沃爾瑪、西門子、美敦力、星巴克、聖戈班、正大集團，以及奇瑞、寧德時代、京東、泡泡瑪特、稀宇科技、高德軟件等知名企業高管出席。